A morte do ator Thommy Schiavo, de Pantanal, foi causada por uma queda da sacada do prédio onde morava. A informação é da Polícia Civil do Mato Grosso.

De acordo com a corporação, Thommy Schiavo, de 39 anos, estava deitado na sacada do 2°piso do prédio onde morava, no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, quando se desequilibrou ao levantar e caiu de uma altura de cerca de quatro metros.

Boletim de ocorrência afirma que antes de ir para casa Thommy Schiavo, que interpretou o peão Zoinho no remake de ‘Pantanal’, da Rede Globo, estava bebendo com alguns amigos em uma loja de conveniência. O ator morava em um conjunto de quitinetes.

O também ator Leandro Lima, que contracenou com Thommy em Pantanal, lamentou a morte nas redes sociais.

Thommy Schiavo viveu o personagem ‘Zoinho’ no remake de ‘Pantanal’. Foto: Divulgação

“Nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas”, escreveu.