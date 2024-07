Participantes que caíram na pegadinha do "Câmeras escondidas", no SBT/Alterosa, ficaram apavoradas. Realismo do cenário, montado em São Paulo, é impactante



O “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patricia Abravanel neste domingo (21/7), a partir das 19h, no SBT/Alterosa, pega carona no sucesso do filme "Twisters”, em cartaz em Belo Horizonte, e exibe “Câmera escondida” inédita inspirada no longa do diretor Lee Isaac Chung.



“Twisters”, lançado em 11 de julho, é sequência do filme “Twister”, de 1996. O longa de ação conta a história de uma dupla rival de caçadores de tempestades. À medida que a temporada das tormentas se intensifica, fenômenos aterrorizantes são desencadeados. E eles precisam sobreviver a dois grandes tornados.



A megaprodução do quadro de sucesso, parceria com a Warner Bros., foi gravada no interior de São Paulo e contou com cenário completo, que inclui postes de luz, outdoor, caixa d'água, posto de gasolina e borracharia. Tudo preparado para surpreender as vítimas.



No quadro que vai ao ar hoje à noite, o ator e dublê Robin Castro interpreta o motorista de aplicativo que, após encostar o carro para pedir informações, desencadeia a simulação de dois grandes tornados.



Há efeitos especiais impressionantes, como turbinas de avião, painéis de LED e mecanismos que fazem o carro balançar.



Com passageiros dentro do veículo, Robin Castro finge que o sinal do GPS é interrompido. Ele encosta o carro no local marcado, sai para pedir informações no posto de gasolina, e é nesse momento que os fenômenos naturais começam a acontecer.



Três turbinas de avião e painéis de LED escondidos simulam os dois tornados. Vento, água, poeira são utilizados para criar a dimensão do desastre meteorológico.

Mecanismo implantado embaixo do local onde o carro foi estacionado faz o veículo balançar. Postes de luz caem, a bomba de gasolina explode, vendaval demole telhados, objetos voam. O cenário ganha realismo aterrorizante. O pavor só termina com a aparição de Ivo Holanda para anunciar a pegadinha.



A ação, com aventura e muita adrenalina, promete a imersão do filme "Twisters" na vida real.

Mais atrações domingueiras





Ainda neste domingo, Patricia Abravanel recebe os influenciadores Eliezer e Rico Melquiades em uma batalha divertida no “Jogo das 3 pistas”.



No “Qual é a música”, os sertanejos Hugo Henrique, Nilson Neto, Zé Henrique & Gabriel e Cleber & Cauan, em disputa contagiante, também batem ponto no “Programa Silvio Santos”.

Já o quadro “Namoro na TV” traz a participante Kay, que conta com a ajuda de Patricia Abravanel e de Márcia Sensitiva para buscar sua alma gêmea.

Aretuza Lovi, Felipeh Campos, Helen Ganzarolli, Marcia Fu, Victor Sarro e Xaropinho são os jurados do “Show de calouros” e avaliam grandes talentos como uma apresentação circense, uma exibição de sósia e outras performances emblemáticas.