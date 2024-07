A influenciadora Maya Mazzafera mostrou, pela primeira vez, sua nova voz. Ela, que recentemente anunciou sua transição de gênero, passou por duas cirurgias para femininizar a voz, causando curiosidade na web para ver o resultado. Maya ainda aproveitou a ocasião para desabafar sobre o processo de transição e alertar o público sobre a pressão que vem sofrendo nas redes sociais e portais de notícias.





Uma das operações foi feita há apenas 15 dias e ainda precisa de mais tempo. Segundo a influenciadora, são necessários mais dois meses e meio para a recuperação completa. Até agora, o público só tinha ouvido a voz de Maya em uma campanha para uma casa de apostas, na semana passada.





Maya conta que o processo de transição não foi fácil e ela quis se isolar. “Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe e quis ficar o mais quietinha possível. Só que eu voltei para a realidade antes porque saiu tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara a tapa e contar a minha história”, disse.





Em seguida, ela disse que entende a curiosidade que há sobre a voz. E, por isso, resolveu revelá-la. "Eu vim mostrar a evolução, porque muitos de vocês estavam curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, na internet e na televisão há tantos anos que eu entendo a curiosidade de vocês. Mas eu preciso também deixar claro que é a minha vida e eu tenho que ir muitas vezes no meu tempo. É tanta cobrança pra ver se a minha voz está feminino o suficiente que eu resolvi vir aqui dar a minha cara a tapa e conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar", apontou, pedindo tempo.





No vídeo, Maya ainda falou sobre os termos "trans" e "travesti". "Agora eu posso conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar. E como eu sei que esse vídeo vai girar muito por conta da curiosidade sobre a voz, eu quero falar sobre a palavra 'travesti'. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra 'travesti' e 'mulher trans' são a mesma coisa? E muita gente acha que é um nome pejorativo ou que se refere a quem não fez algum tipo de cirurgia estética e não tem nada a ver", explicou.





Além disso, Maya chamou atenção para alguns elogios que recebe mas que, na verdades, são transfóbicos. "Às vezes, alguém vem fazer um elogio para mim e fala assim: 'Nossa, você é tão bonita, nem parece uma mulher trans, você parece uma mulher de verdade.' Eu quero parecer uma travesti, uma mulher trans, porque eu sou. E uma segunda coisa: eu sou uma mulher de verdade", pediu.





Por fim, ela revelou que está feliz com o processo de transição. “Eu, Maya, tô muito feliz. Apareci antes do momento que estaria preparada e tenho que ir com calma. São muitas emoções dentro de mim porque eu não tive infância e juventude porque estava dentro de um corpo que não era meu. Peço desculpas se estou desagradando alguém, mas estou seguindo no meu tempo. Quero fazer muito pela minha classe. Quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de mim. A minha transição não está sendo fácil. Amo vocês do fundo do coração. Eu quero fazer muito pela minha classe, mas vai ser de coração, e eu não posso ser cobrada de nada”, declarou.