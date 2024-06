A youtuber se desculpou com os profissionais envolvidos na produção da Vogue

Após alegar ter sido enganada pela revista Vogue, Maya Massafera publicou um outro comunicado autorizando o uso de sua imagem e se desculpando com a equipe do ensaio.

"Se a revista quiser usar o material que já está feito, tá tudo bem. Outras pessoas trabalharam nisso. São pessoas que eu admiro muito e peço desculpas pra elas", apontou nos stories do Instagram. A youtube disse também que não mais exigiria a capa impressa. "Não faz sentido e eu não quero outra capa nessa revista, tá? Eu só estava tentando me validar como mulher trans, mas não faz mais sentido isso. Ia ser puro ego meu", apontou.

Porém, a revista informou horas depois que o material havia sido excluído da edição impressa.

"Em respeito ao desejo expresso por Maya em suas primeiras postagens, o editorial feito com ela foi excluído da edição impressa. Seguimos acompanhando e torcendo pela trajetória de Maya e pedimos que todos façam o mesmo", acrescentou.

Além disso, a publicação disse que, ao contrário do afirmado pela youtuber, nunca negociou com ela a capa impressa.

"(A revista) Vogue nunca negociou uma capa impressa com Maya. Temos muito orgulho do material que foi produzido e publicado, com respeito e sensibilidade ao momento que ela vive", concluiu.