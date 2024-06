O cantor Luan Santana recebeu alta, neste domingo (2/6), após ter sofrido um mal súbito antes de um show em Divinópolis (MG), no sábado (1º). De acordo com a assessoria do artista, ele deve ficar em “repouso absoluto” na casa dele, em Alphaville (SP).

O artista faria um show em uma exposição rural. Segundo o Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento, Luan Santana teve um mal súbito ao chegar no Aeroporto Brigadeiro Cabral e precisou ser transportado para um hospital em São Paulo.

A assessoria de Luan Santana informou que na última terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

“O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde ao pousar no aeroporto local voltou a sentir-se mal", diz a nota.