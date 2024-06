O cantor Luan Santana, que tinha um show marcado para a noite desse sábado (1/6) em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, não pôde se apresentar devido a um problema de saúde. A informação foi divulgada neste domingo (2/6).

Segundo comunicado da assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador da Divinaexpo, onde Luan Santana se apresentaria, o artista sofreu um mal súbito ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis. Ele foi imediatamente transportado de volta a São Paulo, onde está internado no hospital Albert Einstein, recebendo cuidados médicos.

O cantor já havia se sentido mal na tarde de sábado e foi atendido em São Paulo antes de viajar para Divinópolis. Ao chegar na cidade mineira, o estado de saúde do cantor teria piorado, exigindo seu retorno imediato à capital paulista para uma nova avaliação médica e internação. Não há informações precisas sobre o que causou o mal-estar e qual o estado de saúde atual do cantor.

O Sindicato Rural de Divinópolis lamentou o ocorrido e destacou que a equipe do cantor já estava presente no evento, pronta para a realização do show. A direção do evento afirmou que tanto eles quanto o público foram surpreendidos pela notícia, já que todos os preparativos estavam em ordem para a apresentação.

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de Luan Santana e aguarda retorno para mais detalhes.