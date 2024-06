A dupla sertaneja Felipe e Matheus viveu um momento inesperado na ultima quinta-feira (30/5). De Tocantins, os músicos viralizaram nas redes sociais após fazerem um show sem público na 56ª Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara), em Araguaína, no Tocantins.

No vídeo publicado pelos cantores é possível ver a plateia completamente vazia. Mesmo assim, os músicos continuaram no palco e se apresentaram.



Na publicação, Felipe e Matheus desabafaram sobre a situação. "Nem todos os dias são como pensamos, mas a grande chave para tudo isso é a persistência, o trabalho duro. A vida vai te dar pancadas, mas depende de você! Vai aguentar ou vai desistir?", escreveram.



Eles foram anunciados como a atração principal do 1º Sunset Bruto, que começaria às 17h30. De acordo com Matheus, a dupla chegou ao Parque de Exposição onde aconteceria o evento por volta das 14h para organizar os equipamentos. Por volta das 17h, horário em que a apresentação se iniciaria, ainda não havia público.

No vídeo publicado, Felipe afirma que na abertura do show ficou todo arrepiado após Matheus dizer que um dia eles farão muito sucesso. "Minutos antes de começar o Matheus chegou no meu ouvido e disse: 'Irmão, daqui um tempo vamos fazer tanto sucesso, que não vai caber o povo para ver a gente. Eu estava forte, mas depois dessa fala tive que segurar (o choro), porque não é fácil. Vivemos nosso sonho com muito amor, e seguimos firme e forte. Desistir não é uma opção", desabafou.



Nos comentários, alguns internautas acusaram a dupla de forjar a situação para chamar atenção e ganhar seguidores. Alguns chegaram a falar que o vídeo era na verdade o ensaio da dupla, e não a apresentação oficial. "Parabéns pelo marketing…só está meio batida essa estratégia...", escreveu um usuário. "Me ajuda aí! Vídeo de passagem de som! Vocês não tem vergonha na cara não????", disparou outro. "Daí eu me pergunto ? Então quer dizer que esse show não tinha segurança ? Não tinha prefeito ? Não tinha vendedor ambulante ? Tá errado essa história!", apontou outro seguidor.



Após os comentários, Matheus foi às redes sociais se pronunciar. O cantor afirmou que tem muita gente sem "empatia" nas redes sociais e disse que a publicação era uma forma de desabafar, sem o intuito de atrair seguidores. "A gente não precisa disso não. Claro que a gente sempre quer mais seguidores, a gente sempre precisa de mais engajamento, mas não dessa forma. O vídeo que nós fizemos foi um desabafo, não foi pra chamar atenção, foi realmente um desabafo, porque aquilo, de certa forma, deixou a gente um pouco mal", afirmou.