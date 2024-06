Durante uma apresentação em Sevilha, na Espanha, nessa quarta-feira (30/5), a cantora Taylor Momsen, vocalista da banda The Pretty Reckless, viveu um momento inusitado e inesperado. Enquanto interpretava a música "Witches Burn", na abertura da turnê "Power Up", do AC/DC, Momsen foi mordida por um morcego que pousou em sua perna no meio do palco.

A cantora inicialmente não percebeu a presença do animal, mas o público, atônito, apontava freneticamente em sua direção, tentando avisá-la. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Momsen aparece confusa, até que finalmente percebe o morcego. Ela ainda brinca: "Devo ser mesmo uma bruxa", enquanto pede ajuda para remover o intruso alado.

Após o incidente, Momsen foi atendida por uma equipe médica. Em uma postagem nas redes sociais, ela revelou que os funcionários do hospital a apelidaram carinhosamente de "batgirl". "Ele era fofo, mas sim, ele me mordeu… então vacinas antirrábicas pelas próximas duas semanas", escreveu a cantora.