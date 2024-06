A cantora Anitta expressou sua frustração após ser questionada se posaria para a Playboy durante uma entrevista recente.

Anitta relatou ter ficado irritada com a abordagem do jornalista. “Me desculpe se fiquei quieta. Acabei de voltar de uma das piores entrevistas de toda a minha carreira. Eles só queriam me perguntar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa. Foi tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo há 20 anos”, disse ela em entrevista ao programa Today.

Em determinado momento, perguntaram se ela consideraria posar para a Playboy. “Playboy! E quando respondi, disse: ‘Quem sabe, talvez eu seja escritora da Playboy’. Era como se eles nunca tivessem pensado que eu poderia ser bonita, talentosa e inteligente”, contou a cantora.

Anitta explicou que não se importa em falar sobre sua vida íntima, mas ressaltou que há muito mais em sua personalidade e carreira. “Não me importo em falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, então não me importo de ser questionada sobre isso. Eu amo ser uma pessoa sexual. Faz parte da minha personagem”, declarou.

No entanto, ela destacou a importância de não ser reduzida apenas a isso. “Eu simplesmente não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se ‘Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe’. Não, isso não é tudo que eu sei. Eu estava gerenciando minha própria carreira por muitos anos. Eu sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzida apenas a sexo. Eu faço muito e ainda quero fazer muito mais”, concluiu Anitta.