Mac Júlia é uma das artistas participantes da mesa "O caminho até o sucesso", no evento promovido pela incubadora cultural A Fábrica Criativa, na tarde deste domingo, no grande teatro do sesc palladium



Criada em 2019, a incubadora cultural A Fábrica Criativa vem trabalhando, desde então, no desenvolvimento da carreira de artistas mineiros, especialmente de nomes ligados à música periférica, de gêneros como funk, rap e trap.



A partir da experiência e da observação de como funciona o mercado, a agência promove, neste domingo (2/6), no Grande Teatro do Sesc Palladium, seu 1º Seminário de Música Mineira, que nasce com o intuito de ser um evento anual.



Fundadora da Fábrica Criativa, Maria Laura Tergilene diz que o objetivo do evento é impulsionar a cena local, difundindo informações cruciais para quem quer se inserir no ecossistema da música.



"Ao reunir grandes artistas consolidados, produtores de eventos, empresários e diversos outros profissionais do ramo, o seminário busca se firmar como um espaço vital para atualizações e discussões sobre as pautas mais pertinentes deste mercado", afirma.



Serão cinco mesas de debates ao longo da tarde, orientadas pelos segmentos direitos autorais, marketing musical, gravadoras e produtores artísticos, festivais e produtores de eventos e, fechando a programação, um encontro de artistas independentes que trilharam o caminho do sucesso – Mac Júlia, MC Xenon, Chris MC e a banda Tianastácia – para falarem de suas respectivas experiências.



Maria Laura considera que, apesar de seu potencial inegável, que ecoa por todo o Brasil, a cena cultural de BH e de Minas Gerais ainda carece de reconhecimento e investimento para atingir pleno vigor. Ela pontua que foi nesse contexto que a Incubadora surgiu, na esteira do êxito da casa de shows A Fábrica Criativa, que funcionou entre 2016 e 2018, na Avenida dos Andradas, recebendo artistas locais e nacionais em shows e festivais com foco na música periférica.



Falta de informação

"O que motivou a realização desse seminário é a necessidade de passar informação para os meninos. A gente percebe que esses aspirantes a artistas muitas vezes carecem de informações básicas sobre, por exemplo, como registrar uma música. São gargalos que existem por falta de informação", aponta.



A Fábrica Criativa começou, há três anos, a realizar workshops mensais. Com o aumento da demanda, chegou-se à ideia do Seminário da Música Mineira. Maria Laura aponta que a escolha dos temas e dos convidados de cada mesa de debate foi orientada pelo desejo de dar um direcionamento para que os artistas possam desenvolver suas carreiras a partir do entendimento de como funciona o mercado.



"Um dos tópicos que elegemos é do recolhimento de direitos autorais, então vamos ter a presença de um representante do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). O marketing é essencial, então é tema de outra mesa. Todo artista busca shows, então chamamos donos e programadores de festivais. Tem a relação com os selos e gravadoras, daí pensamos em uma mesa sobre isso. E tem o debate com os artistas, que vão falar de tomadas de decisões importantes para suas carreiras", detalha.



No segmento gravadoras e produtores artísticos, o tema do debate é "Gestão de carreira e ecossistema de crescimento". A descrição aponta que "da música urbana ao sertanejo, os padrões se repetem" e é necessário conhecer esses padrões, que, segundo Maria Laura, passam por comportamento, por hábitos e até pela análise do que artistas de sucesso têm em comum.



Representatividade

"Não acho que exista uma fórmula ou um caminho único, cada história é diferente, mas existem, sim, pontos que devem ser considerados para o artista que quer chegar lá. A identidade e a construção de uma representatividade, por exemplo. Todo artista de sucesso espelha seus fãs, representa um certo nicho de pessoas, o que passa até pela questão do visual e da atitude. Isso é um padrão que existe do gospel ao sertanejo, passando pelo funk", afirma.



A Fábrica Criativa agora quer ampliar os horizontes, trabalhando com outros gêneros, por exemplo – o que justifica a presença do Tianastácia, uma banda de rock, na mesa dos artistas. Entre os êxitos da produtora, Maria Laura cita a realização de eventos musicais e formativos e a consolidação da carreira de artistas como MC Xenon.



"A terceira música que lançamos com ele, como incubado da Fábrica, alcançou 350 milhões de visualizações. Hoje ele está com a agenda cheia de shows, fez turnê pela Europa. É um menino que morava numa casa simples no Barreiro e agora mudou para um apartamento lindo, está de Mercedes. Isso foi uma grande realização, porque são conquistas que transcendem o âmbito profissional", aponta.



PROGRAMAÇÃO

Confira as rodas de conversa previstas para hoje



Direitos autorais, com o tema "Ecad e direitos autorais: garanta seu patrimônio"

• Enio Medeiros - ECAD

Marketing musical, com o tema "Transformando talento em sucesso: o papel do marketing musical"

• Wallace Lara - Maxima Talents

• Marketing para cantores

• FrediZak

Gravadoras e produtores artísticos, com o tema "Gestão de carreira e ecossistema de crescimento"

• Luan Portilho - Só Hits

• Bruno Barros - Sonastério

• Malu Tamietti - Produtora artística

• Bruno Perdigão - Ichello

Festivais e produtores de eventos, com o tema "A jornada até o palco dos sonhos"

• Daniel Zago - 2000 Rock Fest

• Cláudio Martins - Trio Produtora

• Artur França - Girus Club

• Carlos Magno - Breve Festival

Artistas, com o tema "O caminho até o sucesso: aprenda com quem chegou lá"

• Mac Júlia

• Mc Xenon

• Chris MC

• Tianastácia