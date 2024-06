A cantora britânica Adele viralizou nas redes sociais neste domingo (2/6) após um vídeo dela discutindo com um fã que proferiu um xingamento em um show dela em Las Vegas, nos EUA.

Na ocasião, a pessoa teria gritado "Pride sucks" para o palco, que significa "Orgulho LGTB+ é uma droga", em português.

A cantora não gostou nada da fala e rebateu: "Você veio para a p**** do meu show para gritar "Orgulho LGTB+ é uma droga", Você é estúpido? Não seja um ridículo do c*****; Se você não tem nada bom para dizer cale a boca, ok?", disse.

Adele foi aplaudida por outros fãs que acompanhavam a apresentação. A artista é uma grande aliada da causa LGBTQIA+, se manifestando a favor dos direitos da comunidade em diversas ocasiões.

Veja o vídeo do momento: