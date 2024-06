Após viverem um momento inusitado e se apresentarem na 56ª Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara), em Araguaína, no Tocantins, com a plateia completamente vazia, a dupla sertaneja Felipe e Matheus retornou aos palcos, mas desta vez com o público presente, cantando e vibrando junto com os cantores. O show aconteceu na noite desse sábado (1º/6), na boate da Expoara.

“E aí, meu povo?! Hoje tem Felipe e Matheus na boate, vamos com tudo. Vai ser lindo, estou passando aqui só para deixar um beijo. Um sabadão maravilhoso, tamo junto! (sic)”, disse Felipe na manhã de ontem antes da apresentação.

Os músicos viralizaram nas redes sociais após fazerem um show sem público e compartilharem o ocorrido nas redes sociais, segundo os cantores, como uma forma de "desabafo". Mesmo sem plateia, eles subiram no palco e se apresentaram conforme a programação do evento. A dupla já está no ramo da música há 12 anos. Embora tenham ficado chateados, os cantores afirmam que a situação serve como incentivo.

Leia também: Conheça dupla sertaneja que se apresentou sem plateia na Expoara

Alguns internautas acusaram a dupla de forjar a situação para chamar atenção e ganhar seguidores. Alguns chegaram a falar que o vídeo que viralizou era na verdade o ensaio da dupla, e não a apresentação oficial.

"Parabéns pelo marketing…só está meio batida essa estratégia...", escreveu um usuário. "Me ajuda aí! Vídeo de passagem de som! Vocês não tem vergonha na cara não????", disparou outro. "Daí eu me pergunto ? Então quer dizer que esse show não tinha segurança ? Não tinha prefeito ? Não tinha vendedor ambulante ? Tá errado essa história!", apontou outro seguidor.