Teuda Bara estará em cena nos festivais de Itabira e Ouro Preto com as peças "Cabaré coragem" e "Luta"

A atriz Teuda Bara já estava de malas prontas quando ela atendeu, por telefone, a reportagem. Em alguns minutos, a cofundadora do Grupo Galpão entraria no carro com os colegas em direção a Itabira para apresentar “Cabaré coragem”, atração desta quinta-feira (18/7) no Festival de Inverno. De Itabira, ela seguirá para Ouro Preto, onde vai encenar “Luta”, na próxima sexta-feira.



Nenhuma das peças é inédita. No entanto, ambas têm gostinho de estreia para Teuda. É a primeira vez que “Cabaré coragem” chega a Itabira, enquanto “Luta” faz seu début na antiga Vila Rica.



Isso mostra a importância dos festivais de inverno para o fomento da cultura em cidades mineiras, sobretudo no interior. “Luta” segue por uma linha tênue entre realidade e ficção. No palco transformado em ringue, Teuda relembra as próprias batalhas.

Cirque du Soleil

Em rounds – e não atos –, Teuda lembra o desejo de sua mãe de que a filha fosse freira. Ou quando estudou no colégio interno. Também revela suas trocas com Dercy Gonçalves e Zé Celso, além da experiência de quatro anos no Cirque du Soleil. Teuda viajou para o Canadá, sede do grupo, sem falar uma palavra de inglês.



“A peça nasceu de repente. Estávamos em São Paulo, dentro de um ônibus, quando vimos pipocarem notícias de que a verba para a cultura seria cortada. Então, resolvemos fazer algo que remetesse à luta para viver da arte. Afinal de contas, o teatro é uma luta diária, é resistência”, enfatiza Teuda.



Resistência também é o motor de “Cabaré coragem”. Depois de estrear em BH, a peça do Galpão passou por capitais do Nordeste, Sul e Sudeste, lançando mão da estética vaudeville para falar da trupe decadente de artistas circenses que se mantêm em atividade.

Palco aberto

A música é destaque nos festivais de inverno. Em Itabira, estão previstos para esta semana shows do Detonautas (18/7), Rastapé (19/7), Frejat (20/7) e Seu Jorge (21/7), na Praça do Areão. Em Ouro Preto, a banda Lagum se apresenta domingo (21/7), no Centro de Artes e Convenções da Ufop.

Seu Jorge é atração de domingo (21/7) na Praça do Areão, em Itabira Mrcat/reprodução



Neste julho, várias cidades mineiras recebem programação gratuita. O Festival de Inverno de Diamantina segue até a primeira semana de agosto, com shows de artistas locais, espetáculos cênicos e oficinas.



Em destaque, a peça “Fauna”, do grupo Quatrolocinco, no Teatro Santa Izabel, no domingo e segunda-feira (21 e 22/7), e o show de Zeca Baleiro, na Praça Barão de Guaicuí, no próximo dia 26.



Cláudio Fraga, criador do projeto audiovisual “O Tubarão Martelo” vai ministrar oficina de produção de curta-metragem animado nos dias 25 e 26.

Em Sabará, serão encenadas em praça pública as peças “Na roda” e “Aquarela”, do Grupo Maria Cutia, e “Música para brincar”, do Quintal da Guegué.

Belo Horizonte

Na capital mineira, o tradicional Festival de Inverno da UFMG chega à 56ª edição com programação mais tímida, oferecendo exposições, shows e rodas de conversa com a temática “Cultura e territórios”.



No Centro Cultural UFMG, estão em cartaz as mostras “Em teoria”, do artista visual Sergio Augusto Medeiros, e “Síntese – Derivações poéticas: som, espaço e a imagem”, dos alunos da pós-graduação em artes da própria universidade.





Na primeira mostra, imagens de elementos de laboratório propõem “experiência conceitual da comunicação científica”, de acordo com a curadoria. A segunda exposição é a soma de experiências compartilhadas durante as aulas, criando condições propícias para processos artísticos transversais.

A programação contará também com roda de choro, recital de piano do Duo Castelo-Reis e show de Rubinho do Vale.

Fotografia de Aline Carolina exposta no Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, cuja programação faz parte do Festival de Inverno UFMG Aline Carolina/divulgação

“Temos desde arte experimental até saberes tradicionais”, ressalta a pró-reitora-adjunta de Cultura, Mônica Medeiros Ribeiro, da equipe de curadores do festival da UFMG. A intenção, diz ela, era promover um evento que durasse o mês inteiro, mas questões orçamentárias impossibilitaram esse projeto.



“Nós nos adaptamos à circunstância que a universidade vive, com recursos escassos e não atualização de verbas. Mas, para nós, o festival é atividade fundamental, uma atividade acadêmica. Por isso, a gente não deixa de fazer. Nem que seja para durar duas semanas”, afirma a curadora.

FESTIVAIS DE INVERNO

>> BH/UFMG



De quinta-feira (18/7) a 27/7. No Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro), Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro), Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700), Estação Ecológica UFMG (Rua Prof. Moacir Gomes de Freitas, 687,Pampulha) e Câmpus Pampulha (Av. Pres. Antônio Carlos, 6.627). Programação completa no Instagram.

>> DIAMANTINA



Até 3/8. Com Zeca Baleiro e companhia Quatroloscinco. Em diferentes pontos da cidade. Programação completa no Instagram.



>> ITABIRA



Até domingo (21/7). Com Seu Jorge, Frejat, Rastapé, Detonautas e Galpão. Na Praça do Areão e na

Concha Acústica (Pico do Amor, Campestre). Programação completa: fccda.com.br/guiafestival2024.

>> OURO PRETO



Até 28/7. Na Praça Tiradentes e no Centro de Artes e Convenções da Ufop. Programação completa:

festivaldeinvernoop.com.br.

>> SABARÁ



Até sábado (20/7). Com Quintal da Guegué e Maria Cutia. Na Praça Nossa Sra. da Assunção e Praça do Povo. Programação completa no Instagram.