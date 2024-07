A exposição “A valorização e o resgate de nossa cultura”, que será aberta para convidados nesta quarta-feira (17/7), às 18h, no Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários), destaca o diálogo do trabalho da artista Yara Tupynambá com a afromineiridade.

A mostra homenageia a tradição do congado em Minas Gerais, contando com mais de 10 obras da série “Catopês”, criadas pela artista com base na tradição de sua cidade natal, Montes Claros, no Norte de Minas.

Os catopês reverenciam os negros na formação do povo brasileiro, recriando e revivendo a memória e o imaginário congadeiro. Ao longo dos seus 90 anos de idade e sete décadas de carreira, Yara Tupynambá dedicou parte de seu trabalho a murais que retratam eventos históricos de Minas e passagens religiosas. Já nas telas a óleo, pinturas trazem cavalhadas, violeiros e congados, temas referentes à adolescência da autora e a suas andanças pelo interior mineiro.

A exposição poderá ser visitada desta quinta-feira (18/7) a 25 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 12h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h. Entrada franca. Informações: (31) 3236-7400.