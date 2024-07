Telhado do casarão onde morou Carmem Miranda foi ao chão

Por Antônio Ribeiro

O telhado de um prédio onde viveu a cantora e atriz Carmem Miranda desabou nessa segunda-feira (15), no Centro do Rio. O prédio fica na Travessa do Comércio, próximo à Praça XV.

Em nota, a Defesa Civil informou que realizou cinco vistorias nos últimos nove meses em três imóveis situados na via. No local, os técnicos já haviam identificado a existência de risco de queda de reboco das fachadas dos imóveis.



A Defesa Civil solicitou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico que notifique os proprietários e realize análise a estrutura interna dos imóveis. A Subprefeitura do Centro e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade também foram notificados.

Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) notificou o proprietário para executar as ações de correção necessárias. Além da defesa, também é possível que o proprietário assine um Termo de Compromisso junto ao Iphan, assumindo a responsabilidade pelos danos e se comprometendo a repará-los dentro dos prazos firmados no termo.

Carmem Miranda em Serenata Tropical Wikimedia Commons

Caso o proprietário não se apresente, será multado. A multa em questão é de 50% sobre o valor total das reparações de todos os danos identificados. Além da multa, também há a obrigação de fazer todas as obras de restauração necessárias.

Em nota, o instituto enfatizou que a conservação dos bens tombados é de responsabilidade de seus proprietários. Cabe ao detentor do prédio fazer as propostas de restauração, que precisam ser analisadas e aprovadas pela equipe técnica da autarquia.

Ao Iphan, cabem medidas de orientação aos proprietários de bens tombados, para evitar ações que possam descaracterizar as edificações, bem como a realização de fiscalizações para verificar o estado de conservação dos imóveis.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico disse que o imóvel está em processo de arrecadação, devido ao mau estado de conservação. O órgão reforçou ainda que o município tem realizado esforços para recuperar imóveis abandonados em diferentes regiões na cidade, como o programa voltado para ocupar imóveis vazios na região central, com projetos culturais, em perímetro que inclui a Travessa do Comércio.