A revista In Touch Weekly divulgou que uma celebridade, amiga de Matthew Perry, está sob investigação pela morte do ator, famoso pela série de TV "Friends". O nome não foi revelado para não comprometer o trabalho policial.

Considerada acidental, a morte de Matthew Perry pode levar a várias acusações.





O ator morreu em dezembro do ano passado por efeitos agudos da cetamina, de acordo com o relatório toxicológico do departamento médico da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.





Recentemente, uma fonte vinculada à polícia de Los Angeles ouvida pela revista americana People revelou que a investigação do episódio se aproxima de sua conclusão e que a polícia deve acusar várias pessoas. A decisão final sobre as acusações, no entanto, cabe à procuradoria americana.





Também de acordo com a revista, a polícia local está investigando as circunstâncias da overdose do artista desde dezembro, e busca identificar a origem da cetamina que ele consumiu. O ator usava a droga em seu tratamento para depressão.