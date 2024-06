Recentemente, Elon Musk revelou que é pai do 12º filho, após boatos de uma “gravidez escondida” e um “parto secreto”. O bebê nasceu no início de 2024, mas não teve nome e gênero revelados. A mãe é Shivon Zilis, que atualmente trabalha como diretora de operações e projetos especiais da Neurolink, uma das empresas de Musk.





O casal tem outros dois filhos, Strider e Azure, gêmeos nascidos em 2021. Shivon tem uma carreira de sucesso nos segmentos do capital de risco e inteligência artificial, mesmo antes de ingressar na Neuralink. No entanto, essa não foi a primeira vez que ela trabalhou com Musk. Em 2016, Zilis entrou na OpenAI, criadora do ChatGPT, onde ficou até 2023, no Conselho de Administração. Entre 2017 e 2019, Shivon trabalhou em outra empresa do parceiro, a Tesla. Seu conhecimento foi primordial para a criação dos carros autônomos.





Zilis nasceu em Ontário, no Canadá, e é atleta de hóquei no gelo. Ela se formou, em 2008, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em Economia e Filosofia. Shivon foi a goleira do time de hóquei da faculdade, mas também já praticou outros esportes, incluindo surf, tirolesa e escalada no gelo.





Já no mercado de trabalho, ela passou três anos na área de tecnologia financeira da IBM. Em seguida, trabalhou no fundo de capital de risco Bloomberg Beta. Lá, ela liderava investimentos em aprendizagem de máquina. Por conta disso, ela apareceu na lista 30 Under 30 da Forbes, em 2015.





Outros herdeiros

Musk negou que o parto do novo bebê tenha sido secreto, afirmando que os amigos e familiares estavam cientes da gravidez. Os gêmeos, Strider e Azure, nasceram um mês antes de Exa Dark Sideræl, filha do bilionário com a cantora Grimes, gerada por barriga de aluguel. Os dois também são pais de X (anteriormente X Æ A-12), de 4 anos, e Techno.





Outros herdeiros do bilionário incluem os gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, frutos da relação com a ex-mulher Justine Musk. O filho mais velho do ex-casal, Nevada, teve morte súbita dez semanas depois de nascer.





O empresário já disse publicamente que está preocupado com o declínio da população mundial e defendeu medidas para impulsionar a taxa de natalidade. Segundo a Forbes, Elon Musk tem uma fortuna estimada em mais de US$ 214 bilhões - o equivalente a R$ 1,1 trilhão, na cotação atual.