Após o empresário e proprietário do X, Elon Musk, iniciar uma série de publicações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em seu perfil, em 6 de abril de 2024, começou a circular nas redes sociais uma foto que supostamente mostra o bilionário sul-africano segurando a bandeira do Brasil. Contudo, a imagem, que soma mais de 45 mil interações em publicações, foi criada com inteligência artificial, como apontam as inconsistências encontradas.

“NOSSA BANDEIRA EXPOSTA POR UM AMERICANO QUE A DEFENDE COMO SE FOSSE UM BRASILEIRO NATO, HOJE E NOSSO ORGULHO, ELON MUSK”, lê-se na legenda de uma das publicações com a foto, que circula noInstagram, noFacebook, noThreads, noXe noKwai. A imagem também circula noTikTok.

Em 6 de abril de 2024, Musk deu início apublicaçõesem seu perfil no X, rede social que adquiriu em 2022,acusandoo ministro Alexandre de Moraes de censura, em referência aos bloqueios de contas suspeitas de compartilhar desinformação na plataforma.

O empresário, inclusive,ameaçoupublicar documentos de decisões judiciais que provariam a sua denúncia e sugeriu que o ministro“deveria renunciar ou ser destituído”.

Em seguida, Moraes incluiu o empresário noinquéritodas “milícias digitais” e abriu uma investigação contra osul-africanopor incitação ao crime e obstrução da justiça.

Mas, diferentemente do que as publicações sugerem, a foto viral de Musk com a bandeira do Brasil não é real.

Ao analisar a imagem, é possível identificar inconsistências visuais características de conteúdos gerados com inteligência artificial (IA), como a AFP jádetalhouanteriormente.

A função “lupa” da ferramentaInvid-WeVerify*permitiu dar um zoom na imagem e verificar várias inconsistências: a mais evidente delas é que o texto da bandeira, que deveria ser“ordem e progresso”, tem letras distorcidas que não formam nenhuma frase. Além disso, há uma transparência em um dos cantos da bandeira e a mão de Musk, à direita na foto, também apresenta distorção:

Uma busca reversa, também a partir dessa ferramenta, não retornou com registros semelhantes ao viral, mas levou a umvídeono YouTube, publicado em 5 de abril de 2024, em que a foto aparece junto de outras imagens.

Na descrição do vídeo, são utilizadas hashtags que indicam se tratar de um conteúdo feito com inteligência artificial. Essa foi a publicação mais antiga encontrada com a foto viral.

O siteAI or Not, que detecta o uso de inteligência artificial em imagens, também apontou que o conteúdo provavelmente teria sido gerado por IA.

Outros conteúdos envolvendo o empresário já foram verificados pelo AFP Checamos (1,2, 3).

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

