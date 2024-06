O cantor Rafl lamentou pelo tempo que ficou sem ver o irmão Chrystian, que morreu na última quarta-feira (19/6). A dupla sertaneja surgiu no início dos anos 1980 e se separou definitivamente em 2021. Desde então, com o fim da parceria, os irmãos pararam de conviver.

"Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo. Eu não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão", afirmou Ralf, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (23/6).

Segundo Ralf, a ideia de colocar fim na dupla partiu do próprio Chrystian, porque ele queria ter a liberdade de gravar com cantores do sertanejo universitário. "Ele falou: 'pô, eu estou numa bolha, cara'. Ele queria gravar com os universitários, ele queria gravar com as duplas que tão começando. Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmanchou. Eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com as pessoas que ele queria", disse Ralf.

O cantor também relatou que sabia que o irmão estava doente, mas não imaginava a gravidade da situação. Chrystian tinha uma condição genética conhecida como rim policístico. Em fevereiro, ele precisou ser internado para fazer exames pré-operatórios para a realização de uma cirurgia de transplante de rim. O procedimento ocorreria em 11 de março e o órgão seria doado pela esposa, Key Vieira.