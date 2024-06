Morto nesta quarta-feira (19/6), o cantor Chrystian emplacou diversos sucessos ao longo de seus 60 anos de carreira. Ele alcançou fama nacional ao formar uma dupla com o irmão, Ralf. Os dois são donos de grandes hits, como ‘Vida dividida’, ‘Minha Gioconda’ e ‘Nova York’, tendo sido regravados por diversos outros artistas.





Chrystian, batizado como José Pereira da Silva Neto, começou a carreira aos seis anos, se apresentando em um clube de Goiânia, usando o nome de Zezinho. Ainda na infância, o músico ganhou o programa musical ‘Pinguinho de gente’, exibido em uma TV local. Foi quando despertou em Ralf o sonho de viver da música.





A família decidiu se mudar com os filhos para São Paulo, em busca de oportunidades para os dois. Na época, a família chegou a passar necessidades financeiras. O pai, Mário Pereira da Silva, levava os meninos todos os dias para a porta da TV Bandeirantes em busca de uma oportunidade. Em função da insistência, os dois se apresentaram no programa de Vicente Leporace. A participação foi a porta de entrada para o primeiro contrato da dupla, que na época usava os nomes Charles & Ralf.





Em 1973, Chrystian conseguiu emplacar sua gravação de ‘Don’t say goodbye’ na trilha sonora da novela ‘Cavalo de aço’, da TV Globo. O cantor ainda foi tema de outros folhetins com ‘More than you know’, ‘Bird songs’, ‘No broken heart’, ‘Emotions in my heart’, ‘You’re so tender’ e ‘Love’s a dream’. Segundo a biografia do cantor, ele cantava em inglês por imposição da gravadora.





Mas foi nos anos 1980 que o cantor conquistou o estrelato, se unindo novamente com o irmão. Dessa vez, já com os nomes Chrystian & Ralf.O primeiro álbum, ‘Quebradas da noite’, foi lançado em 1983 e conquistou o disco de ouro.





A dupla passou a fazer regravações de sucessos da música sertaneja, com destaque ‘Amargurado’, de Tião Carneiro. O sucesso nacional veio no quarto álbum, com a música ‘Chora peito’, conquistando o disco de platina.





Em 1988, lançaram “Saudade”, um dos temas da novela “Pacto de Sangue”, da Globo. No mesmo ano, foram eleitos a melhor dupla sertaneja pelo Prêmio da Música Brasileira e fizeram turnê pelos Estados Unidos. Em 1996, gravaram “Minha Gioconda”, com Agnaldo Rayol, que foi tema de ‘O rei do gado’, se tornando o maior sucesso da dupla.





Chrystian e Ralf foram a primeira dupla a gravar em formato de CD e a primeira dupla da vender 1 milhão de LP’s, feito até então alcançado somente por Roberto Carlos. Em 2000, os irmãos chegaram a anunciar a separação, que durou até 2001, quando lançaram o álbum ‘De volta’.





Em 2005, com apoio do governo federal, a dupla desenvolveu o ‘Semi Metalic Disc’, uma espécie de CD genérico que barateou o preço dos álbuns para o consumidor e ajudou no combate à pirataria. Ao todo, a dupla lançou 20 álbuns, além de coletâneas e gravações ao vivo.





Em 2021, os irmãos resolveram seguir carreira solo. Chrystian lançou a música ‘Não dá pra ficar assim’ e começou sua turnê ‘Romance’, que tinha shows marcados para o próximo fim de semana.





Além dos sucessos já citados, a dupla também conquistou o público com ‘Ausência’, ‘É desse jeito que a gente se ama’, ‘Prazer por prazer’, ‘Esse amor que me mata’, ‘Louco por ela’, ‘Loucura demais’ e ‘Cheiro de shampoo’.





Morte de Chrystian





Chrystian morreu nesta quarta-feira, conforme anunciado pela equipe do artista em um comunicado pelas redes sociais. "Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", diz trecho da nota.





Chrystian tinha sido internado nessa quarta e o anúncio da morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/6). A causa da internação e da morte não foi divulgada. O velório será realizado das 11h às 16h, em São Caetano do Sul (SP).