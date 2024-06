Sucesso no Brasil e no exterior, a série norte-americana "Todo mundo odeia o Chris" vai ganhar novos episódios em formato animado. Intitulado "Everbody sill hates Chris" ("Todo mundo ainda odeia o Chris", em tradução livre), o seriado conta com membros do elenco original atuando agora como dubladores.

Terry Crews, que interpretou Julius, e Tichina Arnold, responsável pelo papel de Rochelle, vão dar voz aos seus personagens na nova versão.



Os artistas, inclusive, anunciaram a novidade juntos em um vídeo. Veja:





O comediante Chris Rock também volta ao projeto, responsável por narrar os episódios inspirados em sua própria vida enquanto crescia no Brooklin na década de 1980. O papel de jovem Chris, interpretado anteriormente por Tyler James Williams, agora fica a cargo de Tim Johnson Jr.

Além de Johnson, Ozioma Akagha e Terrence Little Gardenhigh interpretam os irmãos mais novos do protagonista, Tonya e Drew. Já Gunnar Sizemore dubla o melhor amigo de Chris, Greg. Segundo o jornal norte-americano Variety, o seriado estreia ainda este ano no canal Comedy Central e chega ao serviço de streaming Paramount+ posteriormente.





Criada por Chris Rock e Ali LeRoi, "Todo mundo odeia o Chris" teve quatro temporadas, que foram ao ar entre 2005 e 2009. A produção chegou a ser indicada ao Emmy Awards e ao Globo de Ouro durante este período.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa