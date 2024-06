Sutherland tem nome nas calçadas da fama de Hollywood e do Canadá

Morreu, nesta quinta (20/6), o ator Donald Sutherland, aos 88 anos. Natural de Saint John, em New Brunswick, no Canadá, Sutherland nasceu em 17 de julho de 1935 e acumulou mais de 200 participações no cinema e na TV ao longo de mais de 60 anos. A informação foi confirmada pelo portal norte-americano Deadline.





Conhecido internacionalmente por seu papel em “Jogos Vorazes” (2012), como Presidente Snow, Sutherland teve uma carreira premiada. O canadense ganhou um Globo de Ouro pelo filme “Path to War”, um Emmy Award e um Globo de Ouro pela atuação na minissérie “Citizen X”.





Em 2017, a Academia do Oscar o consagrou com um prêmio honorário, em homenagem às décadas de contribuição à teledramaturgia. Sutherland deixa sua esposa Francine Racette; filhos Roeg, Rossif, Angus e Kiefer; filha Raquel; e quatro netos. Uma celebração privada da vida do ator será realizada pela família.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa