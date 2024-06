O cantor Chrystian, da dupla com Ralf, morreu de uma infecção generalizada "em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades". A causa do óbito do artista, falecido nessa quarta-feira (19/6), foi divulgado em nota do Hospital Samaritano Higienópolis, de São Paulo, onde Chrystian estava internado.

"O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz o texto.

O choque séptico é o resultado de uma infecção bacteriana, fúngica ou viral que se alastra pelo corpo e compromete os órgãos. O cantor já apresentava problemas de saúde há alguns meses. Chrystian, que receberia um transplante de rim da esposa, Key Vieira, em março, precisou adiar a cirurgia para operar às pressas o coração.

"Eu ia fazer em março, mas aí o doutor Medina do Hospital do Rim falou: 'Christian, é o seguinte, nós precisamos fazer um exame no seu coração', porque tem o meu histórico familiar. O meu pai teve seis enfartes", revelou o cantor em entrevista a Danilo Gentili no The Noite, do SBT. "Aí eu fiz um cateterismo. Eu não sabia que tinha problema nas coronárias, eu botei dois stents. No tratamento do stent você tem que tomar muita heparina, que afina o sangue. Aí o transplante ficou para outubro, porque a heparina, se eu for operarar agora, dá hemorragia."

O irmão de Ralf tinha um rim policístico, doença genética rara que causa cistos nos rins. Devido à multiplicação das anomalias, o órgão pode ter suas funções comprometidas.

Os últimos shows do cantor foram realizados em Mato Grosso e São Paulo, na última sexta (14/6) e sábado (15/6), respectivamente.

"Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil", diz a nota divulgada pela família e equipe do cantor em sua página do Instagram.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa