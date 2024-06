2024-06-18 — O cantor e compositor Gilberto Gil recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Teatro Odylo Costa Filho, Campus Maracanã

O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu na noite de terça-feira (18/6) o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A homenagem o reconheceu como personalidade de destaque no cenário cultural.

Na cerimônia em que recebeu a honraria, Gil se emocionou bastante e celebrou o reconhecimento por considerar que ajuda a romper os muros que separam o mundo acadêmico do restante da sociedade.

"Grato é como melhor posso me sentir nesse momento. Por compreender essa honraria como um sinal de que essa universidade busca olhar para além de si mesma. Ao seu redor", disse ele.













Além disso, Gil destacou no discurso que contribuiu sim com o cenário cultural e político do país, mas considerou que existem outros que são dignos desse reconhecimento.

"Como estou seguro de que foi certamente pelo conjunto da minha vida como artista popular e militante da cidadania que essa universidade me distingue hoje com a honorífica insígnia de doutor, sinto-me portador dessa qualificação. Com satisfação e gratidão estendo essa distinção a todos os outros que poderiam estar aqui hoje nessa minha condição", pontuou ele também.

*Com informações da Agência Brasil

Veja a íntegra da cerimônia