Flávio Venturini, convidado do cantor e violonista Daniel Lima, afirma que o quarteto de Liverpool influenciou todos integrantes do Clube da Esquina



Flávio Venturini é o convidado do cantor, compositor e violonista Daniel Lima na noite de quinta-feira (20/6), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O show “Beatles na Esquina” apresenta repertório baseado em clássicos dos quatro cabeludos de Liverpool e do Clube da Esquina.

No setlist, sucessos como “While my guitar gently weeps” (George Harrison), “Travessia” (Milton Nascimento e Fernando Brant), “Sol de primavera” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos) e “Let it be” (Lennon e McCartney), entre outros.



Feliz com o convite de Daniel, Venturini conta que está entusiasmado com a apresentação e com o repertório do show.



“Gostei de conhecer o Daniel, que canta muito bem. O que me encantou foi a união do Clube da Esquina com Beatles, o que é pertinente. Eles influenciaram todos nós, integrantes do Clube. Citarei Rita Lee na música ‘In my life’. Ela gravou um disco em homenagem aos Beatles e fez uma letra para essa música, que acho linda. Daniel cantará uma parte em inglês; e eu a outra, em português.”

Palco de histórias

Venturini ressalta que todas as canções do show fazem parte da sua história. “Gostei mais da fase inicial dos Beatles. ‘Something’ foi uma música importante para mim e agora tenho oportunidade de cantá-la novamente. Sempre digo que os Beatles me deram um pouco a sensação de que poderia ser feliz”, diz, lembrando que a banda 14 Bis “foi um sonho que veio do quarteto de Liverpool.



Daniel explica que Venturini participará das músicas “In my life” (Lennon e McCartney), “Espanhola” (Flávio Venturini e Guarabyra), “Todo azul do mar (Flávio Venturini e Ronaldo Bastos) “Clube da Esquina 2” (Lô Borges, Márcio Borges e Milton Nascimento) e “Something” (George Harrison).

Daniel Lima anuncia contação de histórias, além de canções, no show desta quinta-feira (20/6), no Centro Cultural Unimed-BH Minas Fernanda Lassi/divulgação



De acordo com Daniel, a ideia do show começou a partir da gravação dele com Beto Guedes de “The long and winding road”, dos Beatles.

“Além de gravarmos juntos, tive a oportunidade de ouvir algumas histórias dele sobre quando escutou os fab four pela primeira vez e quando Lô Borges trouxe a música ‘A hard days night’ para ambos escutarem. Fiquei feliz também em saber que Beto já teve uma banda cover dos Beatles (Os Brucutus). Isso confirma o que sentimos ao ouvir as canções dessa geração do Clube, toda essa influência dos Beatles.”



O violonista afirma ainda que, ao projetar a apresentação de amanhã, pensou em uma contação de histórias. “Comecei a imaginar um show que seria mais que tocar músicas dos Beatles e Clube da Esquina, mas contar um pouco dessas histórias.”



Daniel revela que preparou algumas surpresas musicais para mostrar no show. “São misturas, ou seja, uma canção nascendo de dentro da outra, algumas semelhanças que percebemos ao fazer os arranjos. Então, quase nada está como se fosse uma banda cover de Beatles ou de Clube da Esquina, pois tudo é nova imaginação. Como as músicas do Clube seriam tocadas pelos Beatles ou como as dos Beatles seriam tocadas pelos Clube.”





Sofisticação pop

O artista explica a escolha de Flávio Venturini, dizendo que sua vontade era convidar todos os músicos do Clube da Esquina. “Além de ser um membro original da geração do Clube e compositor de grandes clássicos, Flávio teve uma trajetória até um pouco diferente dos outros, pois foi para um lado mais pop, mais romântico.”



Outro destaque, segundo Daniel, é que Venturini “mantém uma sofisticação, mas transitou para um lado, vamos dizer, da rádio mais pop e comercial. Isso tem a ver muito com os Beatles também”. O show terá duas horas de duração.



“BEATLES NA ESQUINA”



Com Flávio Venturini e Daniel Lima. Nesta quinta-feira (20/6), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos: R$ 100 (inteira, setor 1) e R$ 60 (inteira, setor 2), à venda na bilheteria local ou pela plataforma Sympla. Informações: (31)3516-1360.