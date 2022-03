Mineiro Daniel Lima dá grito por serenidade no EP 'Take time'

Ainda em março, o músico vai lançar um dueto que fez com Beto Guedes da música dos Beatles 'The long and widing road' (foto: Fernanda Lassi/DIVULGAÇÃO)





Dando sequência à estética folk, com sonoridades que também passam pelo pop, grunge e até pelo country e western, o cantor, compositor e instrumentista Daniel Lima lança o EP “Take time” (ForMusic Records). Já nas plataformas digitais, o disco traz seis canções autorais, compostas no início do ano passado, momento no qual o músico mineiro define como prolífico. “Compunha quase uma música diariamente, estudando linguagens, testando caminhos e buscando me reconhecer e reconhecer, no papel e nas cordas, os sentimentos que estavam dentro de mim.”





Daniel conta que esse período de autorreflexão também se manifestou na produção do EP, assinada inteiramente por ele, que também toca todos os instrumentos durante a gravação do disco. Mas o músico ressalta que a pandemia não foi a única razão da criação do projeto, em 2021, pois, na época, perdera o amigo e baterista Juliano Bolson, vítima de COVID-19. “Ele vinha sendo muito importante na construção das canções e também nas minhas apresentações ao vivo”, ressalta.





Diante da perda do amigo, Daniel conta que o baque o levou a assumir a produção do EP e a execução dos instrumentos. Antes, ele já havia lançado os singles “Be happy now”, “All the same” e “You’re fine”. Entre as novas faixas, o destaque fica por conta da “Know by heart”, pois a música contou com a participação do músico norte-americano Pete Mroz, que participou da edição americana do “The voice” (2021), tendo como técnico o cantor norte-americano Blake Shelton.





Mroz, que tem diversos álbuns lançados, gravou sua participação no EP diretamente de Nashville, no estado do Tennessee (EUA). O disco traz ainda as faixas “Hey my friend”, balada western inspirada na atmosfera dos faroestes italianos, e “Be calm”, na qual Daniel reflete sobre nosso papel no universo, acompanhado de violões em afinações abertas, inspirados pela banda inglesa Led Zeppelin em sua fase folk.





REFLEXÃO





As músicas de “Take time” são uma reflexão do cantor sobre ansiedades e preocupações sobre si mesmo e o futuro. “Posso dizer que esse EP é um grito por serenidade”, declara.





O artista conta que se mudou para Nova York em 2009, retornou ao Brasil em 2011. “Em 2014, lance meu primeiro EP solo e, em 2016, o primeiro álbum cheio, 'Inside my dreams'. Depois, fiz um álbum de releituras, chamado 'Peregrino sessions' e emendei com vários singles. Em 2019, lancei outro álbum autoral, ‘Another place I can go’, produzido por Léo Marques, que integrou as bandas Diesel e Transmissor”, detalha o músico.





Daniel Lima lembra que, embora estivesse com a agenda cheia, teve que cancelar todos os shows durante a pior fase da pandemia. “Mas fiz muitas lives e isso me deu um gás legal nas redes sociais, e continuei lançando muitos singles”. Agora, com o EP inteiro, o músico comemora: “Com essas seis músicas e a participação de Mroz, um cara muito competente, que mergulha em um universo mais para os lados da country music e do folk, acabei indo também para um lado mais folk, mais violeiro do que guitarrista. Neil Young é também uma das minhas referências, assim como os Beatles, Bob Dylan e Cat Stevens e Led Zeppelin.”





O músico garante que existe um segmento de folk e folk-rock muito forte. “Essa coisa de compor em inglês também foi acontecendo, principalmente quando morei em Nova York”, lembra Daniel, que já era professor de inglês na época. “Então, sempre tive uma ligação muito forte com a língua inglesa. Isso acabou levando a minha composição para o inglês.”





CAPA





Daniel lembra que fazia quase uma música inteira por dia, como exercício, para poder polir o ofício, encontrando algumas que se comunicavam entre si. “É que elas ficavam com a mesma linguagem e que achei que faziam parte de uma mesma história.”





Daniel ressalta as capas dos discos que ele já lançou. “Sempre trabalhei com artistas legais. Essa agora é de um artista de BH, o Dario Velasco. É um desenho feito com carvão, muito legal. É uma coleção que ele já tinha, de pássaros com flores. Em 18 de março, faz um ano da morte do baterista Juliano Bolson. Ele é quem gravaria essas músicas... Acabou que gravei todos os instrumentos. Então, pedi ao Dario para fazer a capa. Pedi a ele que usasse esses pássaros e a mesma linguagem que usa com o carvão, mas que colocasse também alguma coisa de música. Ele misturou a minha guitarra com um bumbo de bateria. Foi algo simbólico para poder embalar as minhas músicas visualmente.”





O músico revela que seu trabalho caminha para folk-rock. “Nessas músicas, por exemplo, tem desde umas coisas mais lentas, mais rancheiras, até chegar quase num country, que é algo de que tenho uma referência muito grande e algumas coisas que são um pouco mais rock, nas quais usei mais guitarras. Na verdade, não estou me prendendo a um estilo muito definido, mas as músicas se comunicam muito bem, numa mesma linguagem. Falo que está à beira de um folk-rock. Isso porque tem uma atitude rock, mas a sonoridade não é pesada.”





DUETO COM BETO GUEDES





Daniel revela que, ainda em março, vai lançar um dueto que fez com Beto Guedes da música dos Beatles “The long and widing road”, mas com um arranjo bem diferente e com a participação do pianista, acordeonista e tecladista mineiro Célio Balona.





REPERTÓRIO





» “BE HAPPY NOW”

» “ALL THE SAME”

» “HEY MY FRIEND”

» “YOU’RE FINE”

» “KNOW BY HEART”

» “BE CALM”



Mineiro Daniel Lima lança EP com seis canções autorais com estética folk, mas que também passeiam pelo pop, grunge e até country (foto: Dario Velasco/Divulgação)



“TAKE TIME”

.EP de Daniel Lima

.ForMusic Records

.Disponível nas plataformas digitais