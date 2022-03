"Tarsilinha" leva quadros da pintora modernista à telona

Longa de animação, em cartaz em BH, é viagem sensorial pelas cores e traços de Tarsila do Amaral. Protagonista é filha da pintora modernista, que parte em busca de memórias da mãe (foto: H2O Filmes/Divulgação)

Na esteira das comemorações dos 100 anos da Semana da Arte Moderna de São Paulo, o filme de animação nacional "Tarsilinha" chega à telona. Em Belo Horizonte, ele está em cartaz em salas do circuito Cineart. Na esteira das comemorações dos 100 anos da Semana da Arte Moderna de São Paulo, o filme de animação nacional "Tarsilinha" chega à telona. Em Belo Horizonte, ele está em cartaz em salas do circuito Cineart.









Na história, Tarsilinha parte em busca das memórias e recordações da mãe, roubadas pela Dona Lagartinha, vilã dublada por Marisa Orth. Acompanhada por dois fiéis escudeiros, o Sapo Cururu e o Saci Pererê, Tarsilinha percorre as paisagens das pinturas “A cuca” e “O lago”, ambos de 1928, e “Sol poente”, de 1929, antes de chegar ao cenário da obra mais valiosa das artes plásticas nacionais, “O abaporu”, também de 1928.





TRILHA

As aventuras da pequena se desenrolam acompanhadas por uma trilha sonora refinada, com direito a uma palhinha do “Trenzinho caipira”, de Heitor Villa-Lobos, o grande maestro modernista.





Com direção de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, o filme tem roteiro de Fernando Salem e Marcus Aurelius Pimenta e já percorreu todo um circuito de festivais nacionais e internacionais, tendo sido escolhido o melhor longa-metragem de animação latino-americano no Festival Chilemonos, no Chile.





Quem empresta a voz à protagonista é Alice Barion. Também estão no elenco de dubladores Ando Camargo, como o Sapo; Cristina Mutarelli, como a Cuca; Marcelo Tas, como o Pássaro; Maira Chasseraux, como a Mãe; Skowa, como o Saci, e Rodolfo Dameglio como o Bicho Barrigudo.





* Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes





"TARSILINHA"

(Brasil, 2021, 93 min.). Animação. Direção: Celia Catunda e Kiko Mistrorigo. Em cartaz em salas do Cineart Boulevard, Cineart Cidade, Cineart Del Rey, Cineart Monte Carmo, Cineart Cidade.