O concerto “As cores do Clube da Esquina”, dedicado a Milton Nascimento como convidado de honra, terá sessão extra em 25 de junho (terça), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), atendendo a pedidos vindos das redes sociais.

O espetáculo traz nomes do movimento mineiro, como Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e Flávio Venturini, além de artistas que se destacam no cenário nacional – Mônica Salmaso, Joyce Moreno, Fernanda Takai, Seu Jorge e Céu –, num show com orquestra sinfônica, orquestrações inéditas de Wagner Tiso, banda, projeções de LED e gravação audiovisual. A regência é de Eliseu Barros, com arranjos, direção musical e artística assinados por Robertinho Brant.

No repertório, “Um girassol da cor do seu cabelo”, “Um gosto de sol”, “Nascente” e “O trem azul”, entre outras canções. O projeto prevê o lançamento de dois discos duplos até 2025.

Restam poucos ingressos para os dias 26 e 27 de junho, com cotas de meia-entrada para estudantes já esgotadas. Ingressos para a sessão extra custam R$ 290 (inteira, plateias 1 e 2) e R$ 190 (inteira, plateia superior). Informações: https://www.instagram.com/coresdoclubedaesquina/