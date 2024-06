O cientista Mick Grierson, do UAL Institute for Creative Computing da Universidade de Londres, usou um software para avaliar quais são as músicas mais relevantes da história. Para isso, ele selecionou listas de "Melhores Músicas de Todos os Tempos" veiculadas pela imprensa, como a Rolling Stone e a VH1.





A partir daí, ele usou a ferramenta para examinar a tonalidade de cada música, as batidas por minutos, acordes e composição lírica. “Observamos uma série de medidas para cada música e as comparamos para ver se havia semelhanças nessas gravações que ocorrem menos em outras músicas", explicou o cientista para o E-online.





O estudo foi encomendado pela Fiat para escolher a melhor música para um lançamento. A música que ocupou o primeiro lugar foi "Smells like teen spirit", do Nirvana. O hit grunge de 1991 superou músicas como "Imagine" de John Lennon, "Billie Jean" de Michael Jackson e "Like a rolling stone" de Bob Dylan.





A pesquisa, no entanto, não significa que existe uma fórmula para criar boas músicas. “No final das contas, não existe uma 'fórmula' para isso, além de fazer sua música soar o mais diferente, diversa e emocionante possível. Mesmo aplicando o processo científico, o que é considerado icônico depende, em última análise, do indivíduo. Minha conclusão é que se você quer uma fórmula para criar uma ótima música, existe uma: você só precisa fazer algo que soe ótimo”, disse ao Daily Mail.





Veja a lista completa:



1. Smells like teen spirit - Nirvana

2. Imagine - John Lennon

3. One - U2

4. Billie Jean - Michael Jackson

5. Bohemian rhapsody - Queen

6. Hey Jude - The Beatles

7. Like a rolling stone - Bob Dylan

8. I can't get no satisfaction - Rolling Stones

9. God save the Queen - Sex Pistols

10. Sweet child o’mine - Guns N' Roses

11. London calling - The Clash

12. Waterloo sunset - The Kinks

13. Hotel California - The Eagles

14. Your song - Elton John

15. Stairway to heaven - Led Zeppelin

16. The twist - Chubby Checker

17. Live forever - Oasis

18. I will always love you - Whitney Houston

19. Life on Mars - David Bowie

20. Heartbreak hotel - Elvis Presley

21. Over the rainbow - Judy Garland

22. What's goin' on - Marvin Gaye

23. Born to run - Bruce Springsteen

24. Be my baby - The Ronettes

25. Creep - Radiohead

26. Bridge over troubled water - Simon & Garfunkel

27. Respect - Aretha Franklin

28. Family affair - Sky And The Family Stone

29. Dancing queen - ABBA

30. Good vibrations - The Beach Boys

31. Purple haze - Jimi Hendrix

32. Yesterday - The Beatles

33. Jonny B Good - Chuck Berry

34. No woman no cry - Bob Marley

35. Hallelujah - Jeff Buckley

36. Every breath you take - The Police

37. A day in the life - The Beatles

38. Stand by me - Ben E King

39. Papa's got a brand new bag - James Brown

40. Gimme shelter - The Rolling Stones

41. What'd I say - Ray Charles

42. Sultans of swing - Dire Straits

43. God only knows - The Beach Boys

44. You've lost that lovin' feeling - The Righteous Brothers

45. My generation - The Who

46. Dancing in the street - Martha Reeves and the Vandellas

47. When doves cry - Prince

48. A change is gonna come - Sam Cooke

49. River deep mountain high - Ike and Tina Turner

50. Best of my love - The Emotions