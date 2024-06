Não importa se o pai é ou não roqueiro. Existem algumas bandas que parecem fazer parte de playlists paternas em todo o mundo. Existe até um termo para definir esses artistas: ‘dad rock’ -‘rock de pai’, em português.

A Merchoid, empresa especializada em merchs (produtos promocionais) de músicos e sagas do cinema, resolveu descobrir quais são as bandas que mais definem o rock de pai hoje em dia, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado nos Estados Unidos no último domingo (16/6).

Nickelback, com 26% dos votos, foi eleita a principal banda desse movimento. “Aparentemente, suas músicas ainda são a trilha sonora preferida para churrascos de fim de semana e piadas de pai”, diz o site da pesquisa.





Van Halen e Blink-182 estão empatados em segundo lugar com 12% cada. A medalha de prata ficou com Red Hot Chili Peppers. Para 89% dos entrevistados, o rock de pai ainda faz parte de suas playlists e defendem que algumas músicas são atemporais. Veja a lista completa:





1. Nickelback (26%)

= 2. Van Halen (12%)

= 2. Blink-182 (12%)

3. Red Hot Chili Peppers (10%)

4. Nirvana (10%)

5. Linkin Park (8%)

6. Guns N’ Roses (8%)

7. Coldplay (6%)

8. Bon Jovi (6%)

9. Limp Bizkit (2%)





A pesquisa ainda listou as 10 músicas mais “de pai” da atualidade. O primeiro lugar é “How you remind me”, do Nickelback, lançada em 2001.”Jump”, de Van Halen, de 1984, e “What’s my age again?”, do Blink-182, de 2001, completam o top 3. Confira a playlist:





Nickelback - “How you remind me” (2001) Van Halen - “Jump” (1984) Blink-182 - “What’s my age again” (1999) Red Hot Chili Peppers - “Under the bridge” (1992) Nirvana - “Smells like teen spirit” (1991) Linkin Park - “In the end” (2001) Gun’s Roses - “Sweet child o’mine” (1987) Coldplay - “Yellow” (2000) Bon Jovi - “Livin’ on a prayer” (1986) Limp Bizkit - “Break stuff” (1999)



A pesquisa entrevistou 3 mil adultos americanos. Primeiro, o estudo usou amostragem estratificada para capturar grupos demográficos diversos e, depois, ajustou os dados a partir da estratificação para visar a representatividade.





O levantamento também mostrou que 57% dos entrevistados acreditam que a música de hoje é pior do que a música do passado. Outros 40% defendem que as músicas de hoje são tão boas quanto as clássicas, e apenas 3% acham que a música de hoje é realmente melhor.





Quando se trata de "grandad rock", ou rock de vô, 86% o associam aos sons groovy dos anos 60, enquanto 6% apontam para a era grunge dos anos 90. A pesquisa ainda apontou que 41% acreditam que você perde o contato com a música moderna aos 35 anos, mas 30% disseram que nunca perderão o contato.