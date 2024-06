Protagonista de "Renascer", atual novela das nove da Globo, o ator Marcos Palmeira, 60, virou vítima de um golpe de um site de vendas on-line, que manipulou um vídeo seu com inteligência artificial para negociar produtos na plataforma. A imagem viralizou no Instagram.





Palmeira e sua equipe dizem que tomarão medidas contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram. "Se não houver uma legislação específica para a internet, vai ficar muito difícil", disse Marcos à Folha de S. Paulo.





Ele não é o primeiro artista da Globo que passa por essa situação nos últimos meses. Nomes como Luciano Huck, Marcos Mion, William Bonner, Sandra Annenberg, entre outros, já foram utilizados por criminosos para vender produtos.





No caso de Marcos Palmeira, o vídeo, postado pelo Portal Black Friday, usou parte de uma imagem dele postada anteriormente, mas manipulando a voz para vender um conjunto de furadeiras da empresa Bosch.





A empresa não tem contato com o site em questão e é vítima da história, algo confirmado pela equipe de Marcos Palmeira. A Bosch só soube da situação ao ser alertada por consumidores e pelo próprio ator.





Além de usar o rosto de Marcos Palmeira, os criminosos manipulam a imagem e a voz de pessoas anônimas e famosas em seus anúncios, que são pagos para serem veiculados, impulsionados e direcionados para públicos específicos.





Leia também: Bruna Marquezine atua, codirige e produz a série "Amor da minha vida"

"Essa falsa campanha, com minha voz alterada com recursos de inteligência artificial de forma claramente amadora, é um sinal dos tempos que a gente está vivendo. Se não houver uma legislação específica para a internet, vai ficar muito difícil. Não podemos confundir fraude e fake news com liberdade de expressão", diz o intérprete.





"O consumidor, e os brasileiros em geral, devem ficar muito atentos, não apenas com campanhas falsas de produtos, como com essa enxurrada de fake news que invade as nossas vidas e, infelizmente, ainda engana muita gente", concluiu.