Marcos Palmeira, que é engajado com a causa ambiental há anos, é o novo embaixador do Instituto Terra

Em 26 anos de história, o Instituto Terra plantou quase 3 milhões de mudas de árvores na Fazenda Bulcão, em Aimorés, interior de Minas Gerais, e assumiu como compromisso a recuperação de 608,69 hectares de Mata Atlântica.





O projeto, que surgiu de uma iniciativa do casal Lélia Wanick Salgado e Sebastião Salgado, anuncia ao longo desta semana o Programa de Embaixadores 2024, que tem como objetivo popularizar as ações da organização não-governamental e estimular o debate sobre a preservação do meio ambiente.





Entre os nomes que já foram revelados estão os atores Marcos Palmeira e Mariana Ximenes, que se unem a um time composto pelo fotógrafo Araquém Alcântara e pelo cineasta Fernando Meirelles. "É preciso conscientizar as pessoas da importância de preservarmos a natureza como forma da nossa própria preservação", afirma Marcos Palmeira em material divulgado à imprensa.





O trabalho do Instituto Terra segue sendo ampliado ano a ano com o plantio de enriquecimento e de recobrimento em novas áreas. O projeto promove o resgate dos recursos hídricos e trabalha para que espécies desaparecidas retornem para a região da Fazenda Bulcão.

“Por 400 anos vimos deflorestando o Brasil. Pela sobrevivência das espécies, da nossa incluída, reflorestar é um caminho sem volta e inegociável. Não quero soar holístico, mas me pergunto, mas de onde brotam estas onças, esse quatis, essas araras que já não circulavam mais por aqui há muito tempo e que agora começaram a dar as caras?”, afirma Fernando Meirelles em pronunciamento divulgado no site oficial da instituição.





"A natureza tem uma inteligência muito além da nossa compreensão, só nos resta remar a favor dela. confio em quem gosta de plantar árvores, são pessoas que tem esperança. Quem mais deixaria um legado destes para quem estiver por aqui daqui a trezentos anos?”, conclui o cineasta.