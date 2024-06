As placas da sede do BDMG Cultural, localizada na rua da Bahia, foram retiradas na manhã desta quarta-feira (5/6), em meio à luta de artistas e agentes culturais pela permanência da instituição.

A ação ocorreu por volta das 6h, sem aviso prévio aos funcionários da instituição.

O futuro do BDMG Cultural é incerto desde o final de abril, quando o Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) decidiu, em reunião, dissolver seu braço cultural.





No início de maio, o presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), Jefferson da Fonseca, chegou a assumir a gestão do local, mas renunciou ao cargo dez dias depois. Desde então, o BDMG Cultural está sendo presidido interinamente pela diretora financeira Larissa D’Arc, que estava à frente da instituição antes da chegada de Fonseca. Larissa deve permanecer até a nomeação de um novo diretor presidente.

Falta de transparência

O governo ainda não se pronunciou sobre as motivações para a dissolução da instituição e, desde o início do processo, os servidores do banco reclamam da falta de transparência sobre as ações realizadas.

Agentes do setor seguem se mobilizando em atos em defesa da permanência da instituição que, desde a sua fundação, em 1988, estabeleceu-se como importante agente no fomento e na divulgação da cultura mineira.

Procurada pelo Estado de Minas, a assessoria do BDMG Cultural informou que não tem informações e atualizações sobre o futuro das atividades do Instituto. A reportagem também entrou em contato com a assessoria geral do banco que não se pronunciou, até a publicação deste texto.