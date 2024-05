O casal Virgínia e Zé Felipe são as estrelas da nova campanha da Shein, dedicada ao Dia dos Namorados. Eles promovem a coleção “Amor em todas as escolhas”, com mais de 100 peças. Segundo a gigante do varejo, todas são inspiradas na personalidade do casal queridinho das redes sociais.

Essa não é a primeira vez que o cantor e a influenciadora fazem publicidades para a marca. Os dois estrelaram a campanha de Black Friday em 2023. Assim como na primeira vez, além de estarem no site da marca, eles também aparecem no comercial de TV.

Os looks escolhidos para Virginia são românticos e sensuais, com vestidos com recortes, aplicações e composições mais ousadas. “Cada peça foi cuidadosamente escolhida para representar quem somos e o que amamos. E é isso que queremos transmitir com essa coleção, a ideia de que o amor não tem um único padrão, ele é diverso”, contou a influenciadora.







Já as roupas de Zé Felipe trazem um estilo urbano, que combinam com os looks do cantor. “São peças que podem ser utilizadas em diferentes situações e que, apesar de muitas estampas, podem gerar muitas combinações”, comentou o filho de Leonardo.

Segundo a diretora de Marketing da Shein no Brasil, Raquel Arruda, o casal é o rosto de uma campanha que celebra o amor e a diversidade. “Estamos muito felizes em anunciar Virgínia e Zé Felipe como os novos embaixadores da Shein em meio a uma campanha que celebra o amor e a diversidade. Temos certeza de que essa parceria irá encantar nossos clientes e inspirá-los a abraçar sua individualidade por meio da moda”, afirmou.

A justificativa para a escolha é que o casal é admirado por sua autenticidade. Juntos, o casal tem mais de 70 milhões de seguidores só no Instagram.