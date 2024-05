A Sessão da Tarde desta quinta-feira (16/5) exibe o filme "Eternos Companheiros" (Little Q). O drama chinês de 2019 conta a história de um renomado chef de cozinha, Lee Bo Ting, que fica cego. Um labrador, Little Q do título original, é enviado para ser o cão-guia de Lee. O filme é uma adaptação do romance japonês "Goodbye, Khoru".

Desolado e amargurado com a perda da visão, Lee Bo Ting se recusa a confiar no cão e tenta afastá-lo de todas as maneiras.

Persistente, Little Q consegue conquistar o chef com sua lealdade e proteção. A partir do novo momento da relação entre os dois, Lee Bo Ting percebe que a vida ainda lhe reserva muitas possibilidades.

A Sessão da Tarde é exibida pela Globo, na TV aberta e pelo Globoplay. O filme tem início previsto às 15:25 desta quinta-feira (16/5).

Ficha-técnica

"Eternos Companheiros"

Título Original: Little Q

Classe: Drama

Duração: 1h47min

País de Origem: Chinesa

Ano de Produção: 2019

Diretor: Wing-Cheong Law