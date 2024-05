Elisabeth Moss é uma agente do serviço secreto britânico com a missão de desmascarar uma terrorista

A trama é espetaculosa e pouco factível. Mas tem seus momentos, principalmente para quem curte um bom e velho jogo de espiões. Esta é "O véu", minissérie em seis episódios que o Star+ está exibindo a conta-gotas – novos episódios entram no ar às terças-feiras.



Elisabeth Moss é a protagonista, aqui com um sotaque britânico que soa estranho para quem acompanha o trabalho da atriz. Ela é Imogen Salter, uma super agente do MI6 que atua de forma pouco convencional. Quando a conhecemos, ela está num acampamento de refugiados na fronteira da Síria com a Turquia. Seu alvo é outra mulher, Adilah El Idrissi (a libanesa Yumna Marwan).



Pois esta quase foi morta no tal acampamento por uma horda de mulheres. Uma delas a reconheceu como uma chefona do Estado Islâmico. Ferida e colocada sob proteção, é levada por Imogen, que sai com ela deste lugar remoto, passa por Istambul até chegar a Paris.



A britânica tem certeza de que ela é realmente a mandachuva do grupo extremista e que deve estar preparando um novo ataque no Ocidente. Mas Adilah afirma não ter nada a ver com isto – seria uma descendente de imigrantes argelinos radicados em Paris que só quer ver a filha, que morava na capital francesa, em segurança.



GATO E RATO

A dinâmica entre as duas mulheres é de gato e rato. Na série, ainda que os homens exerçam cargos de poder na inteligência de seus países, eles são coadjuvantes. Os personagens mais relevantes são Malik Amar (Dali Benssalah), agente da DGSE (a agência de inteligência francesa) que é a ligação com Imogen, e sua contraparte na CIA, Max Peterson (Josh Charles).



A relação entre os dois agentes, que não se toleram, explora os estereótipos de franceses e norte-americanos. O primeiro (na visão do segundo) seria um incompetente que trabalha pouco e gosta mesmo das boas coisas da vida. O segundo (na visão do primeiro) seria um ignorante que só pensa em resultados.



Nem tudo é verdade, nem tudo é mentira na relação dos dois. Imogen é mais esperta do que ambos, e os usa a seu bel prazer. O que importa a ela é completar a missão – e provar que Adilah é realmente uma terrorista. Mas as duas mulheres começam, a despeito da desconfiança mútua, a ter uma relação de amizade.



A grande novidade de "O véu" é colocar o foco em duas personagens femininas. A Imogen de Elisabeth Moss está sempre com um sorriso sarcástico no rosto, e suas ações intempestivas fazem com o que o espectador não saiba o que esperar dela.



De resto, a produção tem um formato convencional, com cartas na manga que deixam o espectador em suspenso ao final de cada episódio. É tudo muito inverossímil, mas vale como puro escape.



“O VÉU”

• Série em seis episódios, disponível no Star+. Três já foram lançados; os demais episódios entram no ar semanalmente, sempre às terças.