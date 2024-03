Após assustar os fãs dizendo que fará os últimos shows entre março e abril, o cantor Esteban Tavares, conhecido também pela sua participação na banda Fresno, explicou que, na verdade, se trata de uma pausa nas apresentações para cuidar de sua saúde. Ele disse que, recentemente, recebeu o diagnóstico de eplepsia.

“Eu vou precisar tirar um tempo livre porque tem mais ou menos um ano, eu comecei a ter umas crises. Comecei a ter convulsões dormindo. Já passei por alguns médicos, fiz todos os exames que vocês imaginam. (...) Comecei até algumas crises durante o sono. E até que o último neurologista que eu visitei falou que, como os exames não apontaram nada, é bem provável que a causa disso esteja no estresse, na privação de sono, no cansaço físico e na saúde mental”, contou.

Para se dedicar ao tratamento e evitar o cansaço físico e mental, Esteban disse que vai parar temporariamente com os shows, mas que não pretende parar de tocar. “Ninguém quer parar de tocar realmente, eu só preciso de um tempo para me cuidar. E esse tempo pode ser 15 dias pode ser um mês pode ser 6 meses”, explicou.

A pausa vai acontecer após o músico cumprir a agenda de apresentações em março e abril. A interrupção tem um motivo específico: a maior parte das crises acontece quando Tavares está fora de casa, com curtos intervalos durante os shows.

“Estou me medicando. Os remédios são um pouco fortes também e isso me incomoda um pouco, então eu vou ter que me cuidar agora, embora eu ame estar tocando na estrada e essa seja a única coisa que eu faço e que me sustenta. É uma coisa que eu não queria estar fazendo, mas é necessário para esse momento” revelou.

Estean disse que, logo que o tratamento começar a fazer efeito e as convulsões diminuírem, ele volta para a estrada. O ex-vocalista da Fresno, que traz influências da música latino-americana em suas composições e já fez dupla com Humberto Gessinger, contou, ainda, que não pretende deixar de lado a produção de novas canções no período. “Não pretendo parar de fazer música nem de compor nada, mas preciso me cuidar um pouco”, esclareceu.

Famosos que convivem com a epilepsia

Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com a epilepsia em todo o mundo. Antes de Esteban, alguns famosos já compartilharam sua história com a doença. A influenciadora mineira Camila Coelho foi diagnosticada com a condição neurológica aos 9 anos. Ela relatou que tentou não tomar os remédios, o que a levou a sofrer uma convulsão na escola. O episódio fez com que ela seguisse à risca o tratamento.

O ator Danny Glover já revelou que sofria com as convulsões durante sua juventude. Mas, desde os 35 anos, ele não passou por nenhum episódio. Em entrevistas, o astro atribui sua capacidade de superar a condição à capacidade de reconhecer os sinais de alerta da chegada de um episódio.

Já o rapper Lil Wayne falou abertamente sobre seu tratamento. "Meu médico não me disse para fazer muito além do que um humano não faz de qualquer maneira. Durma e coma direito, isso é tudo."