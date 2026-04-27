Bourbon: muito além do rótulo conhecido
O mercado atual apresenta uma variedade que há pouco tempo era impensável por aqui
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Durante muito tempo, falar de uísque americano no Brasil era quase sinônimo de um único nome. O consumo era limitado, a oferta restrita e o repertório, inevitavelmente, curto. Mas isso mudou. E mudou rápido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O bourbon, destilado nascido nos Estados Unidos, começa a ganhar espaço real nas prateleiras e, mais importante, nos copos. E não por acaso. Há história, técnica e identidade suficientes ali para justificar essa expansão.
Por definição, o bourbon precisa ser feito com pelo menos 51% de milho na composição. É isso que dá a ele seu perfil mais adocicado, arredondado, quase confortável ao primeiro gole. Diferentemente de outros estilos de uísque, ele amadurece obrigatoriamente em barris novos de carvalho americano tostado. É nesse encontro com a madeira que surgem notas de baunilha, caramelo, coco e especiarias.
Sua origem remonta ao século 18, quando imigrantes europeus se estabeleceram na região que hoje conhecemos como Kentucky. Com abundância de milho e necessidade de preservar a produção, começaram a destilar. O tempo fez o resto. O transporte em barris novos acabou moldando o sabor, e o que era solução logística virou assinatura.
Durante décadas, o bourbon viveu ciclos. Foi símbolo nacional estadunidense, caiu em desuso, voltou com força. Hoje, vive um novo momento. Mais diverso, mais sofisticado e, sobretudo, mais interessante.
O mercado atual apresenta uma variedade que há pouco tempo era impensável por aqui. Pequenas destilarias, rótulos mais complexos, envelhecimentos distintos, propostas que vão muito além do básico. O consumidor brasileiro, que antes tinha pouco acesso, agora começa a explorar.
E é nesse ponto que vale um ajuste importante. O bourbon não se resume a Jack Daniel’s. Apesar de sua popularidade e importância, ele representa apenas uma porta de entrada. Há um universo muito mais amplo esperando para ser descoberto.
Um ótimo exemplo é o Wild Turkey. Um uísque com personalidade, mais robusto, com notas intensas de caramelo, especiarias e um leve toque tostado que o torna extremamente versátil, tanto para consumo puro quanto na coquetelaria. É o tipo de garrafa que mostra, de forma clara, o potencial do estilo. Sou fã do Eagle Rare também.
E potencial é o que não falta. Está constantemente nas cartas que eu faço e no balcão do Palito.
Na coquetelaria, o bourbon ocupa um espaço privilegiado. Está na base de clássicos como o Old Fashioned e o Mint Julep, drinks que dependem menos de intervenção e mais da qualidade do destilado. Aqui, diferentemente de outras escolas, não se esconde o álcool. Ele é protagonista.
Talvez seja esse o ponto mais interessante do momento atual. O bourbon deixou de ser apenas um produto de marca para voltar a ser um produto de categoria. Sai o consumo automático, entra a escolha. E escolha exige curiosidade.
Explorar diferentes rótulos, entender variações de perfil, perceber como o mesmo destilado pode se comportar de formas distintas dependendo do envelhecimento ou da proporção de grãos. Tudo isso começa a fazer parte da experiência.
Leia Mais
No fim, o crescimento do bourbon no Brasil não é apenas uma tendência de mercado. É um sinal de maturidade do consumidor. E de fato ele é o escolhido entre bebedores experientes. Como todo bom destilado, ele recompensa quem se dispõe a prestar atenção.
Receita: Paper Plane
Um clássico moderno que mostra como o bourbon também brilha na coquetelaria contemporânea.
- 30ml de bourbon;
- 30ml de Aperol;
- 30ml de Amaro Nonino ou averna ou ramazzotti;
- 30ml de suco de limão siciliano fresco
Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes com gelo. Bata bem até gelar e diluir corretamente. Coe para uma taça coupe previamente resfriada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sem exageros, sem firulas. Equilíbrio puro.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.