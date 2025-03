Café e sua versatilidade na coquetelaria

Túlio D’angelo é advogado e empresário. Já ocupou relevantes cargos na administração pública e privada. Optou pelo ramo da coquetelaria e alimentação e hoje está à frente do Bar Palito e do Chopp Bolacha. Também é o curador da Galeria São Vicente, na Praç

Recentemente, a alta dos preços dos produtos alimentares virou notícia em todo lugar – e o café não ficou de fora. Enquanto o grão tradicional disparou nas prateleiras, os cafés especiais sofreram aumentos bem menores, estreitando a diferença e abrindo espaço para uma mudança de hábito.



Claro que, para o consumo do dia a dia, o café coado na garrafa térmica cumpre seu papel. Às vezes, priorizamos quantidade e não qualidade, mas experimente trocar pelo menos o primeiro café do dia por um especial. Tenho certeza de que você não vai se arrepender.



E, se tem uma coisa que me encanta, é a versatilidade do café, seja na xícara ou nos drinques. Na coquetelaria, o café é quase como um presente, um ingrediente mágico que abre um leque infinito de combinações – dos mais frutados aos terrosos, dos achocolatados aos mais terrosos. Cada escolha resulta em um drinque único, capaz de surpreender até os paladares mais exigentes.



Falando em drinques, um dos queridinhos do momento é o Espresso Martini. Ao contrário de muitas criações populares, essa tem uma história que você pode traçar com precisão.



Enquanto muitos se gabam de ter inventado a receita, a verdadeira lenda é devida a Dick Bradsell, um bartender britânico dos anos 1980. Num clube, um cliente chegou pedindo um drinque que o despertasse e, ao mesmo tempo, o deixasse um pouco embriagado. Bradsell, então, criou a primeira versão do Espresso Martini – e o resto, como dizem, é história!



Outro drinque que sempre me tira um sorriso, mesmo estando no limite do dulçor – quase exagerado – é o Carajillo 43. Feito com o famoso Licor 43, tem uma história que vale por si só.

O Licor 43 é resultado de uma receita secreta que mistura 43 ingredientes – sim, 43 mesmo! – entre frutas, ervas e especiarias, criando um sabor inconfundível e versátil. Não é à toa que o “43” vem estampado no nome do drinque.



A cachaça e o café se misturam perfeitamente. Uma receita que adoro é a do Expresso 2222, criada por Thiago Ceccotti (@bartendingnotes).



Ingredientes

50ml de cachaça;

50ml de cold brew;

15ml de mel de aroeira;

gelo;

zest de limão siciliano.



Modo de fazer

Encha uma coqueteleira com bastante gelo e adicione a cachaça, o cold brew e o mel.

Bata vigorosamente até a mistura ficar bem gelada.

Coe em uma taça coupé previamente gelada.

Decore com o zest de limão siciliano

O Expresso 2222 é a prova de que um drinque pode ser sofisticado, energizante e delicioso – tudo isso em um único copo!



Além disso, para os apaixonados por café e seus derivados, deixo três dicas essenciais. Se você quer se aventurar em cafés com personalidade, visite o OOP Café (oop.cafe), na Savassi, onde cada xícara é uma experiência única.

E, se estiver em busca dos melhores grãos e equipamentos, não deixe de conhecer o Café das Gerais (@cafedasgerais), no Mercado Central. Para os moradores de Belo Horizonte que ainda não conheceram um ícone, o clássico Café Nice (@cafenicebh), presente no Centro desde 1939, é parada obrigatória.



O café é, sem dúvida, paixão pura. Quando aliado à coquetelaria, transforma cada gole em uma experiência sensorial completa. Seja na xícara ou no copo, o importante é apreciar e compartilhar bons momentos. Afinal, em um mundo onde tudo se renova, a gente sempre encontra motivos para brindar – mesmo que seja com um Espresso Martini na mão!

Cheers e até a próxima!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.