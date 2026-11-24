Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Faça um teste na próxima conversa de mesa. Pergunte quem empreende mais no Brasil: o jovem ou o sênior. A resposta costuma vir rápido e costuma vir errada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na pesquisa que o Sebrae fez com dados da PNAD Contínua, do IBGE, sênior é quem tem 60 anos ou mais e jovem é quem tem de 18 a 29. Entre os seniores, 12,5% comandam um negócio. Entre os jovens, 9,9%. O sênior empreende mais.

A conta fica melhor quando olhamos o tamanho de cada grupo. Quem tem 60 anos ou mais é 16,6% da população brasileira e 14,8% de todos os donos de negócio do país, pouco mais de um em cada sete. São 4,5 milhões de pessoas, 59% a mais do que em 2012. O sênior empreende quase na proporção do seu tamanho, e esse tamanho só cresce.

Dois clichês que os dados não sustentam

O primeiro diz que o sênior só empreende por falta de opção. Na Pesquisa GEM 2025, quase 63% dos empreendedores de 65 a 74 anos abriram o negócio por oportunidade. A necessidade perde peso com a idade, e o que sobra é escolha.

O segundo diz que o sênior não aguenta o tranco. Entre os donos de negócio com 60 anos ou mais, 90,2% estão há dois anos ou mais na atividade. Quem empreende depois dos 60 permanece.

E a experiência vira dinheiro. O sênior empregador recebe em média R$ 9.509 por mês, contra R$ 6.380 do jovem. Entre os formais, são R$ 7.458 contra R$ 4.758. A renda média do empreendedor sênior, R$ 3.714, é a maior da série histórica e já supera a dos adultos (R$ 3.707) e a dos jovens (R$ 2.576).

Por que a experiência paga

A pesquisa mede renda e permanência, não as causas. A minha leitura é que cinco vantagens pesam a favor de quem passou dos 60.

A primeira é a experiência prática: quem já errou e acertou conhece situações que o iniciante ainda vai enfrentar. A segunda é a rede de contatos, porque décadas de relacionamento viram os primeiros clientes e parceiros. A terceira é a credibilidade, que não se constrói em um mês e que o sênior já tem pronta. A quarta é a disciplina financeira de quem sabe a diferença entre faturamento e lucro. A quinta é a visão de longo prazo, a cabeça fria de quem já viu ciclos econômicos passarem.

O que ainda trava

Seria desonesto parar aqui. Só 29,1% dos seniores têm CNPJ, contra 34,7% do total de donos de negócio. Apenas 31,0% contribuem para a Previdência, contra 40,5% no conjunto. Entre 2015 e 2025, a formalização entre os seniores avançou pouco mais de 2 pontos percentuais. Entre os jovens, foram 7,5. E 45,7% dos seniores empreendedores têm até o ensino fundamental incompleto, embora a escolaridade venha subindo.

O dado mais importante vem desse lado: o sênior formal ganha 3,5 vezes mais que o informal. Formalizar é a decisão que mais muda o resultado.

Os desafios mais comuns nessa fase, na minha observação, são acesso a financiamento, adaptação tecnológica e a solidão da decisão. Para o primeiro, uma reserva mínima de seis meses, contas da pessoa física separadas das da jurídica e atenção ao capital de giro antes da despesa fixa. Para o segundo, os cursos gratuitos do Sebrae e a mentoria reversa, em que um familiar mais novo ensina o básico. Para o terceiro, redes e comunidades de empreendedores 60+. São milhões de pessoas na mesma situação.

O mercado joga a favor

A chamada economia prateada, movida pelos 60+ como consumidores e como donos de negócio, reúne mais de 33 milhões de pessoas e movimenta cerca de R$ 2 trilhões, segundo estimativa da consultoria Data8.

Um último número, para quem imagina o sênior no limite. No fim de 2024, o dono de negócio sênior trabalhava em média 35 horas por semana. O jovem, 38. O adulto de 30 a 59 anos, 40. A pesquisa não diz se isso é cansaço ou escolha, mas combina com um empreendedor que, em boa parte, decidiu empreender.

Aos 60, ninguém começa atrasado. Experiência não é peso. É capital.

Faça um teste na próxima conversa de mesa. Pergunte quem empreende mais no Brasil: o jovem ou o sênior. A resposta costuma vir rápido e costuma vir errada.

Na pesquisa que o Sebrae fez com dados da PNAD Contínua, do IBGE, sênior é quem tem 60 anos ou mais e jovem é quem tem de 18 a 29. Entre os seniores, 12,5% comandam um negócio. Entre os jovens, 9,9%. O sênior empreende mais.

A conta fica melhor quando olhamos o tamanho de cada grupo. Quem tem 60 anos ou mais é 16,6% da população brasileira e 14,8% de todos os donos de negócio do país, pouco mais de um em cada sete. São 4,5 milhões de pessoas, 59% a mais do que em 2012. O sênior empreende quase na proporção do seu tamanho, e esse tamanho só cresce.

Dois clichês que os dados não sustentam

O primeiro diz que o sênior só empreende por falta de opção. Na Pesquisa GEM 2025, quase 63% dos empreendedores de 65 a 74 anos abriram o negócio por oportunidade. A necessidade perde peso com a idade, e o que sobra é escolha.

O segundo diz que o sênior não aguenta o tranco. Entre os donos de negócio com 60 anos ou mais, 90,2% estão há dois anos ou mais na atividade. Quem empreende depois dos 60 permanece.

E a experiência vira dinheiro. O sênior empregador recebe em média R$ 9.509 por mês, contra R$ 6.380 do jovem. Entre os formais, são R$ 7.458 contra R$ 4.758. A renda média do empreendedor sênior, R$ 3.714, é a maior da série histórica e já supera a dos adultos (R$ 3.707) e a dos jovens (R$ 2.576).

Por que a experiência paga

A pesquisa mede renda e permanência, não as causas. A minha leitura é que cinco vantagens pesam a favor de quem passou dos 60.

A primeira é a experiência prática: quem já errou e acertou conhece situações que o iniciante ainda vai enfrentar. A segunda é a rede de contatos, porque décadas de relacionamento viram os primeiros clientes e parceiros. A terceira é a credibilidade, que não se constrói em um mês e que o sênior já tem pronta. A quarta é a disciplina financeira de quem sabe a diferença entre faturamento e lucro. A quinta é a visão de longo prazo, a cabeça fria de quem já viu ciclos econômicos passarem.

O que ainda trava

Seria desonesto parar aqui. Só 29,1% dos seniores têm CNPJ, contra 34,7% do total de donos de negócio. Apenas 31,0% contribuem para a Previdência, contra 40,5% no conjunto. Entre 2015 e 2025, a formalização entre os seniores avançou pouco mais de 2 pontos percentuais. Entre os jovens, foram 7,5. E 45,7% dos seniores empreendedores têm até o ensino fundamental incompleto, embora a escolaridade venha subindo.

O dado mais importante vem desse lado: o sênior formal ganha 3,5 vezes mais que o informal. Formalizar é a decisão que mais muda o resultado.

Os desafios mais comuns nessa fase, na minha observação, são acesso a financiamento, adaptação tecnológica e a solidão da decisão. Para o primeiro, uma reserva mínima de seis meses, contas da pessoa física separadas das da jurídica e atenção ao capital de giro antes da despesa fixa. Para o segundo, os cursos gratuitos do Sebrae e a mentoria reversa, em que um familiar mais novo ensina o básico. Para o terceiro, redes e comunidades de empreendedores 60+. São milhões de pessoas na mesma situação.

O mercado joga a favor

A chamada economia prateada, movida pelos 60+ como consumidores e como donos de negócio, reúne mais de 33 milhões de pessoas e movimenta cerca de R$ 2 trilhões, segundo estimativa da consultoria Data8.

Um último número, para quem imagina o sênior no limite. No fim de 2024, o dono de negócio sênior trabalhava em média 35 horas por semana. O jovem, 38. O adulto de 30 a 59 anos, 40. A pesquisa não diz se isso é cansaço ou escolha, mas combina com um empreendedor que, em boa parte, decidiu empreender.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aos 60, ninguém começa atrasado. Experiência não é peso. É capital.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.