Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma conversa familiar motivou a criação do serviço "Salut nous", traduzido como “Oi, nós”, na cidade Hyères, na região de Var, na França. A senhora Huguette, sogra de Thierry Gonzalez com mais de 80 anos, relatou que participava de cursos de desenho, passeios e aulas de dança, mas sentia dificuldade em criar laços reais. Diante desse relato, Thierry reuniu os filhos Geoffrey e Pierre para estruturar uma alternativa de convivência.

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O projeto foi planejado durante mais de um ano antes do lançamento. O foco são pessoas a partir de 60 anos, fase em que eventos como aposentadoria, perda de vínculos de trabalho, mudança de endereço, separação ou luto podem reduzir o círculo social. Ex-contador aposentado há dois anos, Gonzalez notou essa transformação na própria rotina após deixar a profissão.

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Encontros em trios perto de casa

A proposta atende quem busca expandir relações, sem se restringir a pessoas em situação de isolamento. O modelo organiza conversas em pequenos grupos de três pessoas em cafés próximos às residências dos participantes.

Os idealizadores definiram o formato com base em características práticas:

evita a intimidação de conversas individuais com teor romântico;

permite a fala de todos, contornando o excesso de participantes de grupos grandes;

assegura trocas equilibradas em espaços públicos conhecidos.

Para participar, os interessados respondem a sete perguntas sobre gostos, rotina, horários disponíveis e objetivos. É possível optar por encontros mistos ou entre indivíduos do mesmo sexo. A equipe organiza as combinações considerando a localização geográfica, sem o uso de testes psicológicos ou algoritmos de afinidade.

Funcionamento sem perfis públicos

O sistema trabalha com um período de busca fixado em seis meses. Se a organização não viabilizar ao menos uma apresentação ao longo do intervalo, a taxa paga é devolvida integralmente.

A privacidade dos membros é resguardada por regras rígidas. O serviço dispensa perfis abertos na internet, fotos obrigatórias e sistemas de mensagens diretas entre usuários. O primeiro contato ocorre por correio eletrônico, e as pessoas decidem de forma autônoma se pretendem manter o convívio após a reunião presencial.

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A atuação inicial contempla as cidades de Hyères e Toulon, englobando municípios como Carqueiranne e Le Pradet. Thierry Gonzalez lidera a operação com Geoffrey, graduado em direito, e Pierre, pós-graduado em finanças e controle de gestão, que mantêm suas atividades profissionais paralelas.