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André Spínola
André Spínola
Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.
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3,6 milhões de empresas abertas e uma pergunta sem resposta

O maior mercado do Brasil está pedindo ajuda em voz alta. Quem escutar direito vai encontrar um espaço enorme e quase vazio

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André Spínola
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Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.
10/09/2026 06:00

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Pesquisa do Sebrae Nacional aponta dificuldades de pequenos negócios para contratar, delegar e organizar a operação - (crédito: Pedro Vilela/Agencia i7)
Pesquisa do Sebrae Nacional aponta dificuldades de pequenos negócios para contratar, delegar e organizar a operação crédito: Pedro Vilela/Agencia i7

Uma empresária do comércio disse uma frase que eu não consigo tirar da cabeça. Ela tinha acabado de contar como foram os primeiros meses depois de abrir o CNPJ: "Eu queria que pegassem na minha mão e caminhassem comigo até onde pudessem." Ela não quer curso, não quer crédito. Quer alguém do lado, com técnica, na hora em que a coisa está acontecendo.

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A frase está na pesquisa Dores dos Pequenos Negócios, do Sebrae Nacional, julho de 2026. Oito grupos de discussão, 75 participantes, entre potenciais empreendedores, MEIs e MPEs de comércio, serviços e indústria. É qualitativa, e entrega uma coisa que número nenhum entrega: a escolha do assunto. As pessoas falaram do que quiseram falar. É aí que está o achado.

O que ninguém falou

Vender. Conquistar cliente. Achar mercado. Conseguir crédito. Digitalizar. Esse é praticamente o cardápio inteiro do que se vende hoje para pequeno negócio no Brasil, e nos oito grupos apareceu de raspão.

O assunto foi outro. Manter a empresa em pé e arrumar a casa para crescer. Contratar. Delegar. Organizar processo. Aprender a administrar já administrando. Se você vende alguma coisa para esse público, respira fundo e lê de novo: boa parte da oferta disponível hoje responde uma pergunta que o cliente já resolveu ou já desistiu de fazer.

A armadilha do dono

A pesquisa monta uma sequência que explica quase tudo. O empreendedor começa fazendo tudo sozinho. Chega no limite. Precisa contratar. Não acha gente qualificada, ou acha e não segura. Continua centralizando, porque delegar pede confiança e processo, e ele não tem nenhum dos dois. A operação come o dia inteiro. O crescimento fica para depois. É um ciclo que se alimenta sozinho, e aí vem a parte boa: ciclo tem ponto de entrada. Quebra um elo e a coisa toda começa a se soltar.

Um empresário de serviços resumiu onde parou: "Hoje eu não contrato mais ninguém." Já contratou, já demitiu, já perdeu tempo e dinheiro montando equipe. Um industrial contou algo parecido: a empresa produzia EPI e teve que parar. Não faltou pedido, faltou costureira. Duas empresas travadas pelo mesmo motivo, e as duas estão sem fornecedor.

Estão vendendo escala para quem quer contratar a segunda pessoa

Tem uma indústria inteira construída em cima da palavra escala. Escale seu negócio, multiplique seu faturamento, vire uma máquina de vendas. É uma promessa boa, vendida todo dia para gente que está presa um degrau antes.

Com crédito acontece algo parecido. O sistema financeiro fez um trabalho impressionante na última década, e nos grupos crédito aparece de leve. Não porque esteja resolvido: capital de giro não contrata soldador que não existe na cidade. Com tecnologia é igual. Vende-se sistema de venda, de cobrança, de marketing, quando o que ele precisa é organizar rotina e processo para sair da operação.

Eu não escrevo isso com pessimismo. Escrevo porque é raro encontrar um mercado desse tamanho com uma dor tão bem descrita e tão pouca gente atendendo.

O número da porta

De janeiro a julho de 2026 o Brasil abriu 3,6 milhões de negócios, quase 14% a mais que no ano anterior, segundo a Receita Federal. Pequenos negócios foram 96,7% dos novos CNPJs, e cerca de 77% deles são MEIs. É recorde. Só que esse número mede a porta, e a pesquisa fala da escada.

Olha os limites da figura: o MEI pode contratar um empregado, pelo artigo 18-C da Lei Complementar 123/2006. Um. E o teto de faturamento segue em R$ 81 mil por ano, o mesmo desde 2018. O instrumento de inclusão produtiva mais bem-sucedido que esse país já criou trava exatamente onde a dor começa. Hoje é um degrau, e podia ser uma rampa.

O 6x1 e o mapa que a pesquisa desenhou

O estudo também ouviu os participantes sobre o fim da escala 6x1, e a parte mais útil não é opinião, é o mapa de impacto. Ele é desigual: quem opera por produtividade, por parceria ou de segunda a sexta enxerga pouco efeito, e indústria e operação contínua enxergam bastante. Quando aparece preocupação, ela volta ao mesmo lugar: contratar. É a dor número um com outra roupa.

E há experiências concretas do outro lado. Um comerciante implantou o 5x2 por conta própria, com medo do impacto financeiro, e conta que na prática foi o contrário: a produção da equipe superou a expectativa. Uma empresária de serviços defende a mudança pela qualidade de vida do funcionário e pela queda de atestados.

Já existe, portanto, evidência prática de que funciona quando a empresa consegue se organizar. O que falta é preparo. Quem ajudar esse empresário a montar escala, recrutar e treinar resolve a dor de hoje e a transição de amanhã.

Onde está o dinheiro

Tem um mercado grande e mal atendido dentro dessa pesquisa. Cinco frentes me parecem óbvias.

  1. Recrutamento e seleção para empresa de 1 a 9 pessoas. A indústria de RH foi feita para quem tem RH. O empresário da pesquisa contrata por indicação e testa no susto.
  2. Qualificação com colocação. A indústria não acha soldador, a confecção não acha costureira. Quem entregar pessoa formada e disponível vende capacidade produtiva, o item mais escasso desse mercado.
  3. Produto para tirar o dono de dentro da operação. Processo mínimo, rotina, delegação, com uma métrica que ele entende na hora: quantas horas por mês ganhou de volta.
  4. Retaguarda como serviço. Fiscal, folha, compras, cobrança. Não mais uma tela para ele preencher, e sim alguém fazendo por ele.
  5. Modelos que crescem sem contratação linear. Parceria, produtividade, automação de tarefa repetitiva, arranjos de jornada. O caso do 5x2 que deu certo é uma hipótese esperando quem teste com método.

E um recado para quem financia: uma empresa que montou equipe e chegou ao terceiro ano com o dono fora da operação é outro risco, bem melhor. Ninguém precifica isso ainda.

Voltando à mão

O que mais me marcou no estudo não foi a lista de dores. Foi o astral. Não tem vitimismo nos depoimentos. Tem gente ajustando o negócio à realidade com uma velocidade que muito executivo de grande empresa invejaria. Um participante se descreveu como camaleônico. Outro citou a mãe: o santo é de barro, então cresce devagar. E eles não estão pedindo proteção. Estão pedindo companhia técnica numa travessia que ninguém explicou, porque, como disse um potencial empreendedor, a escola prepara para o mercado de trabalho e não para empreender.

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Pegar na mão de milhões de pessoas, uma a uma, não escala. Construir uma oferta que saiba onde cada uma está e o que costuma quebrar depois, isso escala muito bem. E está aberto. A pesquisa já disse onde dói. O resto é com a gente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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