3,6 milhões de empresas abertas e uma pergunta sem resposta

Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Uma empresária do comércio disse uma frase que eu não consigo tirar da cabeça. Ela tinha acabado de contar como foram os primeiros meses depois de abrir o CNPJ: "Eu queria que pegassem na minha mão e caminhassem comigo até onde pudessem." Ela não quer curso, não quer crédito. Quer alguém do lado, com técnica, na hora em que a coisa está acontecendo.

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A frase está na pesquisa Dores dos Pequenos Negócios, do Sebrae Nacional, julho de 2026. Oito grupos de discussão, 75 participantes, entre potenciais empreendedores, MEIs e MPEs de comércio, serviços e indústria. É qualitativa, e entrega uma coisa que número nenhum entrega: a escolha do assunto. As pessoas falaram do que quiseram falar. É aí que está o achado.

O que ninguém falou

Vender. Conquistar cliente. Achar mercado. Conseguir crédito. Digitalizar. Esse é praticamente o cardápio inteiro do que se vende hoje para pequeno negócio no Brasil, e nos oito grupos apareceu de raspão.

O assunto foi outro. Manter a empresa em pé e arrumar a casa para crescer. Contratar. Delegar. Organizar processo. Aprender a administrar já administrando. Se você vende alguma coisa para esse público, respira fundo e lê de novo: boa parte da oferta disponível hoje responde uma pergunta que o cliente já resolveu ou já desistiu de fazer.

A armadilha do dono

A pesquisa monta uma sequência que explica quase tudo. O empreendedor começa fazendo tudo sozinho. Chega no limite. Precisa contratar. Não acha gente qualificada, ou acha e não segura. Continua centralizando, porque delegar pede confiança e processo, e ele não tem nenhum dos dois. A operação come o dia inteiro. O crescimento fica para depois. É um ciclo que se alimenta sozinho, e aí vem a parte boa: ciclo tem ponto de entrada. Quebra um elo e a coisa toda começa a se soltar.

Um empresário de serviços resumiu onde parou: "Hoje eu não contrato mais ninguém." Já contratou, já demitiu, já perdeu tempo e dinheiro montando equipe. Um industrial contou algo parecido: a empresa produzia EPI e teve que parar. Não faltou pedido, faltou costureira. Duas empresas travadas pelo mesmo motivo, e as duas estão sem fornecedor.

Estão vendendo escala para quem quer contratar a segunda pessoa

Tem uma indústria inteira construída em cima da palavra escala. Escale seu negócio, multiplique seu faturamento, vire uma máquina de vendas. É uma promessa boa, vendida todo dia para gente que está presa um degrau antes.

Com crédito acontece algo parecido. O sistema financeiro fez um trabalho impressionante na última década, e nos grupos crédito aparece de leve. Não porque esteja resolvido: capital de giro não contrata soldador que não existe na cidade. Com tecnologia é igual. Vende-se sistema de venda, de cobrança, de marketing, quando o que ele precisa é organizar rotina e processo para sair da operação.

Eu não escrevo isso com pessimismo. Escrevo porque é raro encontrar um mercado desse tamanho com uma dor tão bem descrita e tão pouca gente atendendo.

O número da porta

De janeiro a julho de 2026 o Brasil abriu 3,6 milhões de negócios, quase 14% a mais que no ano anterior, segundo a Receita Federal. Pequenos negócios foram 96,7% dos novos CNPJs, e cerca de 77% deles são MEIs. É recorde. Só que esse número mede a porta, e a pesquisa fala da escada.

Olha os limites da figura: o MEI pode contratar um empregado, pelo artigo 18-C da Lei Complementar 123/2006. Um. E o teto de faturamento segue em R$ 81 mil por ano, o mesmo desde 2018. O instrumento de inclusão produtiva mais bem-sucedido que esse país já criou trava exatamente onde a dor começa. Hoje é um degrau, e podia ser uma rampa.

O 6x1 e o mapa que a pesquisa desenhou

O estudo também ouviu os participantes sobre o fim da escala 6x1, e a parte mais útil não é opinião, é o mapa de impacto. Ele é desigual: quem opera por produtividade, por parceria ou de segunda a sexta enxerga pouco efeito, e indústria e operação contínua enxergam bastante. Quando aparece preocupação, ela volta ao mesmo lugar: contratar. É a dor número um com outra roupa.

E há experiências concretas do outro lado. Um comerciante implantou o 5x2 por conta própria, com medo do impacto financeiro, e conta que na prática foi o contrário: a produção da equipe superou a expectativa. Uma empresária de serviços defende a mudança pela qualidade de vida do funcionário e pela queda de atestados.

Já existe, portanto, evidência prática de que funciona quando a empresa consegue se organizar. O que falta é preparo. Quem ajudar esse empresário a montar escala, recrutar e treinar resolve a dor de hoje e a transição de amanhã.

Onde está o dinheiro

Tem um mercado grande e mal atendido dentro dessa pesquisa. Cinco frentes me parecem óbvias.

Recrutamento e seleção para empresa de 1 a 9 pessoas. A indústria de RH foi feita para quem tem RH. O empresário da pesquisa contrata por indicação e testa no susto. Qualificação com colocação. A indústria não acha soldador, a confecção não acha costureira. Quem entregar pessoa formada e disponível vende capacidade produtiva, o item mais escasso desse mercado. Produto para tirar o dono de dentro da operação. Processo mínimo, rotina, delegação, com uma métrica que ele entende na hora: quantas horas por mês ganhou de volta. Retaguarda como serviço. Fiscal, folha, compras, cobrança. Não mais uma tela para ele preencher, e sim alguém fazendo por ele. Modelos que crescem sem contratação linear. Parceria, produtividade, automação de tarefa repetitiva, arranjos de jornada. O caso do 5x2 que deu certo é uma hipótese esperando quem teste com método.

E um recado para quem financia: uma empresa que montou equipe e chegou ao terceiro ano com o dono fora da operação é outro risco, bem melhor. Ninguém precifica isso ainda.

Voltando à mão

O que mais me marcou no estudo não foi a lista de dores. Foi o astral. Não tem vitimismo nos depoimentos. Tem gente ajustando o negócio à realidade com uma velocidade que muito executivo de grande empresa invejaria. Um participante se descreveu como camaleônico. Outro citou a mãe: o santo é de barro, então cresce devagar. E eles não estão pedindo proteção. Estão pedindo companhia técnica numa travessia que ninguém explicou, porque, como disse um potencial empreendedor, a escola prepara para o mercado de trabalho e não para empreender.

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Pegar na mão de milhões de pessoas, uma a uma, não escala. Construir uma oferta que saiba onde cada uma está e o que costuma quebrar depois, isso escala muito bem. E está aberto. A pesquisa já disse onde dói. O resto é com a gente.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.