Erros na empresa devem ser transformados em oportunidade

Nenhuma empresa está isenta de erros. Produtos que não vendem, campanhas que não têm sucesso, clientes que se afastam e outros problemas são comuns de acontecer. Essas situações, por mais desafiadoras que pareçam, trazem informações importantes sobre o que precisa ser ajustado. O erro não é sinônimo de incompetência, porque ele mostra que estamos tentando, estamos explorando novos caminhos. A diferença está em como reagimos a esses momentos.



O erro numa organização convida a olhar para dentro, analisar, repensar e agir com positividade. Ele mostra que crescimento não é linear, que os caminhos mais seguros nem sempre são os mais produtivos e que cada desafio enfrentado é, na verdade, uma oportunidade disfarçada.

Pequenas falhas podem gerar conquistas imprevistas. Lembro de um projeto de marketing que não atingiu os resultados esperados. A princípio parecia um fracasso, mas, ao analisar os detalhes, foram identificados insights valiosos que permitiram criar estratégias ainda mais eficientes. Um erro, quando bem analisado, pode virar oportunidade de sucesso.

Muitas marcas hoje famosas já passaram por isso. Gosto do exemplo, muito citado, de um produto: era uma cola que, no início, foi considerada fraca para resolver o problema, parecia inútil, e depois de muito pensar, transformou-se no hoje famoso e muito usado post-it, que é um dos produtos mais conhecidos no mundo.

No varejo, muitas lojas transformaram críticas de clientes em oportunidades de inovar no atendimento, ajustando processos e fidelizando quem antes estava insatisfeito. No esporte, por exemplo, os times que estudam suas derrotas ou atuações fracas tendem a voltar mais fortes, com táticas mais assertivas, levando a melhores resultados.

A postura dos executivos, gerentes e funcionários em geral perante um erro pode fazer toda a diferença. Empresas que consideram o que deu errado como oportunidade de mudança para atingir o sucesso criam mentalidade criativa e capacidade maior de resiliência. Elas não se prendem a desculpas: buscam novos caminhos, definem processos, repensam estratégias, táticas e ações que, por fim, fortalecem sua capacidade de relacionamento com o público-alvo.

Gosto de comentar nas palestras e nas aulas que essa visão de busca de aprendizagem nos erros é muito característica do marketing nas organizações. Isso cabe naturalmente nos esforços de vendas, nas táticas de comunicação, no dia a dia do merchandising, promoção de vendas e atendimento.

À medida que a empresa dá atenção à queda nos resultados, às reclamações de clientes e fornecedores, ao aumento de custos, assim como a outras questões preocupantes, ela tende a mudar para melhor. Um grande orientador dessas alterações são os erros percebidos.

Quando os colaboradores entendem que o fato de cometer alguns erros não é motivo de punição, mas referência para mudanças, eles tendem a atuar com maior coragem e segurança, pois terão apoio para novas aprendizagens. Começam a externar ideias, praticar novas soluções e construir os caminhos da empresa. É nesse ambiente organizacional que surge o incentivo à inovação e a capacidade maior de transformação.

Acompanhei uma equipe de vendas que recebia críticas constantes por seus resultados variáveis, por vezes abaixo do esperado em termos de metas. Criamos um processo de participação, de feedback, de incentivo às ideias e de indicação de pontos fracos. Preconizamos bastante a importância de todos verem e comunicarem os erros. Sentimos diferença imediata nesse sentido. O que era um problema se tornou uma extraordinária fonte de melhoria contínua. Por fim, melhorou a confiança, a motivação e chegou à vibração da equipe.

Pequenas mudanças podem gerar transformações enormes ao longo do tempo. Aperfeiçoamentos aplicados com constância criam resultados admiráveis. Mas é preciso saber que esse processo exige persistência, atenção aos detalhes e ajustes sucessivos.

Vale reforçar que cada venda perdida, a demora no fechamento de um negócio ou cada cliente insatisfeito podem se tornar um degrau para evoluir. O erro não é o fim; é um convite para repensar rotas, observar processos, entender resultados e ajustar estratégias.

Lembro que CEOs e gestores têm três ferramentas essenciais para transformar falhas em oportunidades: ouvir críticas sem defensiva, registrar padrões e criar um ambiente seguro de atuação para toda a organização.

A coragem para experimentar surge quando o medo de errar é substituído por uma mentalidade de aprendizagem e aperfeiçoamento.

Quem enxerga o erro como oportunidade constrói empresas mais fortes, equipes engajadas e clientes encantados. É nesse processo de transformação contínua que se constrói não somente o sucesso, mas um legado.

Muito inspirador era o que preconizava um executivo da General Motors Charles F. Kettering: “Um erro bem analisado pode se transformar em um ativo tão valioso quanto um acerto.”

