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OPINIÃO

Nona tentativa do PT, Patrus aceita conversar

"Como gestor, Patrus se enquadraria naquela categoria de candidato com entregas por sua gestão como prefeito de BH e ministro"

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Repórter
13/07/2026 04:00

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Junto com Lula, Patrus é um dos fundadores do PT - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press e Wilson Dias/Agência Brasil)
Junto com Lula, Patrus é um dos fundadores do PT crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press e Wilson Dias/Agência Brasil

Por cortesia, ou compromisso partidário, o deputado federal Patrus Ananias disse, no sábado (11), em Bocaiúva (Norte), que admite conversar com Lula sobre candidatura a governador. “Meu desejo é continuar como deputado (reeleição), mas, sobre outro cargo, vou conversar antes com o presidente Lula”, disse Patrus, em sua terra natal, ao portal RSena.

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O nome de Patrus surgiu, como nona tentativa do PT mineiro, para ser candidato após a direção identificar, em suas pesquisas, que, com o apoio de Lula, ele arrancaria com mais de 20%. Antes dele, incentivaram o senador Rodrigo Pacheco (PSB), Marília Campos (PT), Alexandre Kalil (PDT), Josué Gomes (PSB), Jarbas Soares (PSB), Gabriel Azevedo (MDB). Além deles, foram avaliados os nomes dos petistas Paulo Guedes e Sandra Goulart, que se colocaram à disposição. Os outros, à exceção de Gabriel e Jarbas, se recusaram.

Como gestor, Patrus se enquadraria naquela categoria de candidato com entregas por sua gestão como prefeito de BH (93/96) e ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2004/2010). Em ambos os casos, adotou políticas de combate à fome, além da criação do Orçamento Participativo.

Como partidário, é um nome que poderia acolher e unificar os petistas, que andam cabisbaixos desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff (2016) e o insucesso da gestão de Fernando Pimentel (2015/2018). Um dos ícones do PT, ele seria capaz de resgatar o orgulho petista de bater no peito e dizer que é o partido do presidente da República e que tirou o país da fome. Se for de candidatura própria, o PT deixará de pegar emprestado palanque de candidato sem identidade com sua trajetória.

Assessor de Pimentel critica o PT

Com anuência do ex-governador Pimentel, o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castello Branco (2015/2018), em seu estilo polêmico, divulgou artigo para criticar o PT. “Quem repete Zema não constrói Minas”, disse ele ao rebater o novo líder do PT no Senado e um dos coordenadores da campanha de reeleição de Lula, o ex-ministro Camilo Santana. Como Zema, Santana disse que o PT não deveria lançar candidato próprio porque a gestão de Pimentel teria sido ruim. “Se o partido não tem coragem de defender o que fez, não terá autoridade para pedir o voto do que promete fazer”, disse ele, ao pedir, em defesa de Pimentel, contexto e a mesma compreensão dada ao partido em outras derrotas.

Simões: salto alto no governo

Como governador, Mateus Simões (PSD) é enganado por sua turma que só o aplaude. Daí, o salto alto dele, com a tendência de chutar o pau da barraca diante de quaisquer críticas. Por isso, já está dizendo que estará no segundo turno.

 

Provocações a Cleitinho

Em entrevista ao Estado de Minas, Simões, que é pré-candidato à reeleição, mandou vários recados para o concorrente e senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Falou quase que como um consultor político ou marqueteiro dele sobre os riscos de ser candidato a governador, de perder e até mesmo de ganhar. Em resumo, disse para Cleitinho não ser candidato porque a situação do estado é difícil para ele, mas não seria para si próprio. Resposta de Cleitinho para Simões: “Meu irmão, não tenho nada pra falar dele”. Quem conversou com o senador testemunhou a irritação dele com a entrevista do governador.

Derretimento de Flávio

As próximas pesquisas deverão identificar nova queda do pré-candidato a presidente do PL, Flávio Bolsonaro, especialmente entre as mulheres, após a briga com a madrasta Michelle Bolsonaro. Ela fez vídeo contra o filho 01 do marido, mas não contou tudo. Já surgiu nas redes a hashtag #VaiMichelle,conta tudo. O presidenciável do PSD, Ronaldo Caiado, também avalia assim ao prever que o barco dele está afundando, referindo-se à perda de apoio partidário do União Brasil/PP.

Fake News, fake emenda

Quatro vereadores de Igarapé (Grande BH) fizeram vídeo para contestar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que disse ter destinado emenda de quase R$ 2 milhões para a saúde da cidade. Após serem cobrados pelos moradores, os vereadores Hamilton Martins, Rafael Webert, Reginaldo Queiroz e Francine Saraiva apuraram que a emenda não existia e que teria tido outra destinação. Ficaram indignados contra a fake news e a fake emenda dele e cobraram mais responsabilidade.

Delação premiada

O ex-governador Zema (Novo) disse que não sabia e que os responsáveis – ou seja, ele próprio – deveriam ser punidos pelos maus-tratos e eventuais sumiços do patrimônio público. Mesmo que sejam, como apontou, “móveis velhos” dentro de um Palácio das Mangabeiras. Em sua gestão, alguém chegou a oferecer quadros valiosos para outros órgãos públicos, como de Tarsila do Amaral (avaliado em R$ 20 milhões). Além de livrar “dessas coisas”, queriam transferir responsabilidades ou dividir cumplicidades.

Imortal pela segunda vez

“Um letrista na AML” – assim Márcio Borges se apresentou ao tomar posse, no sábado (11), na cadeira 39 da Academia Mineira de Letras (AML). Ali, se deu conta de que, aos 80 anos, o “cavaleiro marginal banhado em ribeirão”, da esquina que une o divino com o paraíso, tornou-se imortal pela segunda vez. Chegou à academia pela força e magia de sua poesia, que já não alimenta sua fé na humanidade. Como ele mesmo observou, os sonhadores mudam e passam, mas os sonhos, não. Nunca envelhecem e esperam pelos filhos de seus netos na construção de uma nova humanidade. Com ou sem utopia, a natureza humana segue sua sina.

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