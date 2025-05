Os dias mais frios podem aquecer o varejo no Dia das Mães

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Apesar das altas taxas de juros e da taxa de desemprego em elevação, as temperaturas mais baixas dos últimos dias devem ajudar a aquecer as vendas do comércio no Dia das Mães, segunda melhor data do varejo depois do Natal. Se antes a meteorologia era usada apenas no campo, agora também serve para apontar perspectivas em outros setores, como no caso do comércio. A expectativa é de que o frio, com temperaturas mais baixas do que as do ano passado, estimule a venda de roupas, calçados e acessórios de inverno, segundo levantamento da Nottus, empresa de inteligência de dados e consultoria meteorológica para negócios.

Para mostrar o impacto das temperaturas mais baixas nas vendas para o Dia das Mães, o meteorologista Alexandre Nascimento, sócio-diretor da Nottus, lembra que no ano passado afetaram o comércio. “A temperatura média para o mês de maio em São Paulo normalmente varia entre 14°C de mínima e 23°C de máxima. Porém, em 2024, tivemos mínimas de 18°C e máximas de 27°C, muito acima da média histórica. Com o calor fora de época, o consumidor posterga a compra de itens como casacos e botas”, explica. “Outro exemplo foi Belo Horizonte, onde a média histórica de maio é de 16°C e 26°C. Mas, no ano passado, registramos 19°C de mínima, três graus acima do normal, o que prejudicou as vendas de produtos típicos de inverno”, acrescenta o meteorologista.

Para este ano, de acordo com Alexandre, São Paulo deve ter temperatura mínima de 15°C e máxima de 25°C, enquanto em BH as temperaturas devem cair para a mínima de 17°C e a máxima de 28°C, com noite mais frescas. A comparação mostra temperaturas mais baixas este ano, o que favorece o consumo de inverno. “Estamos vendo o frio se aproximar antes, principalmente no Sul. No Sudeste, ele chega um pouco depois, mas ainda a tempo de estimular o consumo”, reforça o meteorologista.



Pesquisas

O frio vai ser um estímulo a mais, porque pequisas mostram que os filhos vão manter a tradição de presentear as mães neste ano, mesmo com a taxa de básica de juros atingindo a estratosférica marca de 14,75% ao ano, a maior desde julho de 2006. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro mostrou que 8 em cada 10 brasileiros vão comprar presentes para as mães neste ano, o que significa um batalhão de 113 milhões de consumidores em todo o país. A intenção de presentear é maior nas classes D e E, onde a intenção de presentear é de 87%. Na classe C esse percentual cai para 81% e nas classes A e B e de 80%.

Dias das Mães: quanto o consumidor de BH pretende gastar com o presente?

O levantamento mostra ainda que dois terços dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 500, e 19% devem gastar até R$ 100. Nas classes D e E esse percentual sobe para 34%. “O Dia das Mães é uma das datas mais potentes do calendário do varejo, justamente porque mobiliza o consumo em todas as classes sociais”, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Outra pesquisa, realizada pela RCELL, distribuidora de smartphones, eletroeletrônicos e games do Brasil, em parceria com a ASUS mostra que para os lojistas o Dia das Mães deve impulsionar fortemente o varejo este ano. O levantamento, que ouviu lojistas de todos os estados brasileiros, revela que 82% dos entrevistados esperam crescimento nas vendas em relação ao ano passado, enquanto 74% planejam aumentar os estoques para atender à demanda do período.

Trem das 11 vai sortear R$ 1,5 milhão no Dia das Mães

“É uma data comemorativa muito relevante para o comércio e o varejo em geral, pois não faz distinção de classe social, pessoas de todas as classes vão em busca de pelo menos uma lembrança para sua mãe. Os itens mais procurados são cosméticos, roupas, acessórios, além de calçados. Chocolates, flores e cestas de café da manhã também estão entre os itens mais buscados para presentear as mães”, afirma o professor do curso de ciências contábeis da Estácio, Haroldo Andrade Júnior.



Microempreendedor



R$ 250 milhões

É o valor que o Fampe Microcrédito, novo fundo garantidor lançado pelo Sebrae esta semana, deve gerar em crédito para os microempreendedores individuais (MEI)

Sustentabilidade

O projeto-piloto do Programa Selo Verde Brasil foi lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para normalizar e verificar produtos e serviços brasileiros de origem sustentável. Um dos produtos são as chapas laminadas de alumínio, com alto valor agregado e feitas com elevado uso de sucata. Café torrado e moído e sete produtos da indústria química também fazem parte do projeto-piloto.

Anúncios usam deepfake para aplicar golpes em beneficiários do INSS

Crédito

Com a primeira emissão de Social Financing Loan junto ao International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, voltado para o setor privado, o Agibank captou R$ 440,6 milhões, com prazo de cinco anos. Segundo o banco, os recursos serão destinados integralmente à concessão de crédito a beneficiários do INSS, com foco em segmentos vulneráveis, como pessoas idosas, mulheres e indivíduos de baixa renda.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.