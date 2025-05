Laticínio do Triângulo recebe R$ 64,7 milhões do Fundo Clima

O Laticínios Scala, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, vai receber R$ 64,7 milhões do Fundo Clima, para investimento em uma estação de tratamento de efluentes com uso de tecnologias avançadas. A ETE, que terá capacidade para tratar até 2.200 metros cúbicos por dia de efluentes, vai permitir ao Scala abrir uma nova frente de negócios com a produção de biometano. Os recursos, que correspondem a 100% do investimento, serão liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “O Novo Fundo Clima é um importante instrumento de descarbonização. Somente neste projeto aprovado pelo BNDES, a estimativa é de que a nova estação, além de ampliar a gestão adequada dos efluentes gerados, beneficiando a comunidade de Sacramento, produzirá cerca de 10.800 metros cúbicos por día de biogás, evitando a emissão de 79 mil toneladas de CO2-equivalente por ano”, destacou o presidente do BNDES, Aloisio Mercadante. Fundada em 1963 em Sacramento, localizada na Serra da Canastra, a Scala conta com quatro fábricas, três em Sacramento e uma em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba em Minas, capazes de processar mais de 700 mil litros de leite por dia. “O projeto da nova ETE não apenas consolida a estratégia de crescimento sustentável da Scala, como também contribui diretamente para as metas de transição energética e redução das emissões de carbono no setor industrial brasileiro”, afirma Marcel S. Cerchi, CEO da empresa. O Scala é especializado na produção de queijos e manteiga.

Na safra

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 3 bilhões para o Plano Safra 2024-2025 em 9,7 mil operações em Minas Gerais. Deste total, R$ 548 milhões foram para a agricultura familiar. O valor para o estado representa 10,34% do volume total de crédito liberado pelo banco para o Plano Safra em todo o país. Em termos nacionais, foram 125 mil operações. “Em dois anos, já superamos a aprovação de crédito para o setor agropecuário de todo o governo anterior”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Ainda de acordo com ele, R$ 53,2 bilhões foram liberados para o setor no ano passado, um recorde histórico. “Além disso, temos fomentado o agronegócio de ponta, que respeita as regras ambientais e que investe em inovação tecnológica”, acrescenta Mercadante.

Para os homens

Especializada em saúde e estética masculina, a Homenz, rede de clínicas fundada em Uberaba, em 2019, registrou um salto no seu faturamento de 2024 com um crescimento de quase 270%. A receita avançou de R$ 27 milhões em 2023 para R$ 100 milhões no ano passado. Registrando crescimento mesmo durante a pandemia, a Homenz conta hoje com 63 clínicas e tem outras 49 em processo de implantação, “O homem quer praticidade, resultado é um espaço dedicado a ele para resolver todas as pendências. A vaidade masculina deixou de ser nicho: virou uma potência. E estamos prontos para continuar liderando essa revolução”, afirma Luís Fernando Carvalho, CEO da Homens. A empresa oferece tratamento e transplante capilar e depilação a LED.

Tributos

Especializado em tecnologia e inteligência tributária para empresas, o Grupo AG Capital abriu no mês passado um escritório em Belo Horizonte, com a expectativa de que 10% do faturamento previsto para este ano, de R$ 220 milhões, venham da filial na capital mineira. Com a experiência de identificar impostos pagos indevidamente, o Grupo AG já ajudou a restituir R$ 7 bilhões aos cofres de mais de 10 mil clientes em todo o Brasil. Somente no ano passado, o grupo recuperou mais de R$ 1 bilhão para empresas, com destaque para as pequenas e médias empresas, que representam 70% da base de clientes do AG. Hoje, 10% das empresas listadas na bolsa B3 usam os serviços da companhia. O grupo avalia que mais de 9 mil empresas em Minas Gerais poderiam se beneficiar do aproveitamento de tributos pagos a mais, especialmente os vinculados à folha de pagamento.

“A readequação do Minha casa minha vida e a criação da Faixa 4 trazem expectativas positivas, pois amplia o atendimento a uma parte da população que estava desassistida dos programas habitacionais. O setor prevê um aumento da compra de imóveis”.

Raphael Lafetá

presidente do Sinduscon-MG

O mais procurado

Um levantamento feito pela OLX, marketplace de classificados para automóveis, mostra que no primeiro trimestre deste ano o Fiat Palio foi o automóvel usado mais procurado no estado de Minas Gerais, com 6,1% de participação entre todos os modelos. O Volkswagen Gol, com 5,2% de representação, vem na segunda posição. O Fiat Uno ocupa a terceira colocação, com 3,9% de share. Completam as sete primeiras posições o Honda Civic, com 3,4%; o Toyota Corolla, com 3,1%; Fiat Strada, com 2,8% e Toyota Hilux, com 2%.

Bem nutrido

Com investimentos de R$ 30 milhões previstos para este ano, a Central Nutrition está iniciando um novo ciclo de aportes para expansão e modernização do maquinário da fábrica em Caratinga. Com o investimento, a empresa elevará o quadro de pessoal dos atuais 125 empregados para 175 colaboradores este ano. A expectativa da Nutrition é fechar este ano com um faturamento de R$ 100 milhões, com crescimento de 100% em relação ao ano passado, quando a receita de vendas chegou a cerca de R$ 50 milhões. No ano passado o crescimento foi de 60% Também em 2024 a empresa iniciou um projeto experimental de visita a médicos em Belo Horizonte. “Esse foi um projeto-piloto, que gerou resultados expressivos. Há planos para expandir essa abordagem para outras capitais e grandes regiões do país”, afirma o CEO da Central Nutrition, Renildo Flores.

