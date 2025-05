Trem das 11 vai sortear R$ 1,5 milhão no Dia das Mães

O Trem das 11, título da Loteria Mineira e do grupo Mineira da Sorte Loterias (MSL), vai fazer neste sábado (10/5), às 19h20, o sorteio comemorativo do Dia das Mães com premiação de R$ 1,5 milhão para quem comprar a Completinha.

Neste sorteio, mesmo que ninguém acerte 0 ou 11 dezenas, será distribuída uma premiação mínima de R$ 750 mil entre as pessoas que fizerem mais ou menos pontos.

Neste cenário, as pessoas que acertarem 10 dezenas vão dividir R$ 375 mil, e os outros R$ 375 mil serão divididos entre quem acertar 1 dezena. Caso não haja nenhum acertador nesses grupos, as premiações seguirão para o meio.

O Trem das 11 foi lançado em setembro do ano passado e é composto por uma combinação de 11 dezenas, dentro de um universo de 22 possíveis. A aposta simples custa R$ 5. Já a "Completinha", R$ 10 — modalidade que contém as dezenas reversas às do bilhete com a aposta normal adquirida pelo apostador. Dessa forma, ele concorre com todas as dezenas disponíveis, distribuídas nos dois bilhetes adquiridos.

Do faturamento líquido, 21% são revertidos para programas do Governo de Minas Gerais.

Os bilhetes podem ser adquiridos em pontos de venda em diversos locais de Minas Gerais e também por meio do WhatsApp, pelo telefone (31) 9970-1993.