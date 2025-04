Sorteio da loteria 'Trem das 11' chega à TV Alterosa com prêmio milionário

A TV Alterosa passa a exibir, no próximo sábado (5/4), o sorteio semanal da loteria Trem das 11, do Grupo MSL. A programação terá início às 19h20, com mais tempo no ar, e apresentação de Carina Pereira e Elton Novais. Para marcar a estreia no canal, será sorteado um prêmio acumulado da Completinha no valor de R$ 1.150.000,00, além de premiações exclusivas para cada uma das 12 regiões mineiras.

“Com mais de 20 milhões de telespectadores em Minas Gerais, presença em 854 cidades e uma cobertura de 98% do estado, a TV Alterosa está no coração dos mineiros. Essa mudança reforça nosso objetivo de expandir a presença e distribuição do produto em todas as regiões de Minas Gerais”, afirma Felipe Abramides, Head de Marketing do Grupo MSL.

A programação terá dez minutos, o que, para os promotores do sorteio, garante mais entretenimento ao público. Os bilhetes podem ser adquiridos até 80 minutos antes do sorteio nos pontos de venda credenciado pelo Consórcio Mineira de Sorte Loteria (CMSL).

O Trem das 11 foi lançado em setembro do ano passado e é composto por uma combinação de 11 dezenas no universo de 22 possíveis. A aposta simples custa R$ 5. Já a "Completinha", R$ 10, modalidade que contém as dezenas reversas às do bilhete com a aposta normal que o apostador adquirir. Dessa forma, ele concorre com todas as dezenas disponíveis, distribuídas nos dois bilhetes adquiridos.

Os bilhetes poderão ter valores diferenciados em situações especiais, como Dia das Mães e dos Pais, Natal, dentre outras.

O produto destina 21% do faturamento líquido à Loteria Mineira, que são voltados para projetos sociais de geração de emprego e renda, construção de creches, hospitais e apoio a outras entidades.

O Trem das 11 faz parte do grupo que também administra a Raspadinha, que já premiou mais de 900 mil pessoas. Os dois produtos são jogos oficiais da Loteria do Estado de Minas Gerais e autorizados apenas para maiores de 18 anos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata