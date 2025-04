Mega-Sena 2847 acumula e vai a R$ 51 milhões; 16 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2847, sorteadas nesta terça-feira (1º/4). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 51 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (3/4).

As dezenas sorteadas foram: 03 - 05 - 22 - 35 - 53 - 56.

Neste concurso, 125 apostas acertaram cinco números. Entre elas, 16 são de Minas Gerais, feitas nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Contagem, Elói Mendes, Itanhomi, Juiz de Fora (2), Montes Claros, Muriaé (2), Nova Serrana, Passos, Ribeirão das Neves, Santa Efigênia de Minas, Tumiritinga e Uberlândia (2). Cada uma receberá R$ 26.421,84.

Como resgatar o prêmio

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa. Para valores brutos acima de R$ 2.112,00, o pagamento será feito apenas no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 serão realizadas em até dois dias úteis após a solicitação na agência.

Se a aposta foi feita pela internet, o ganhador pode optar por receber o pagamento pelo app Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.478,40 (equivalente a um prêmio bruto de R$ 2.112,00).

Caso prefira retirar o prêmio em uma casa lotérica, será necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.