O seu negócio seduz quem está do lado de dentro?

Te convido a refletir comigo neste novo espaço que me confiaram, onde vamos falar muito de comida, tendências, consumo e, claro, tudo aquilo que está por trás de uma boa experiência: pessoas, cultura e comportamento. Quero trazer insights para empresários e também para os entusiastas do setor da gastronomia.



Nesta coluna inaugural, como um verdadeiro rito de passagem, quero refletir com você sobre um tema que tenho escutado com frequência de muitos empresários: o desafio da mão de obra, que hoje também aflige bares, restaurantes, cafés e negócios de hospitalidade.



Mas, afinal, estamos diante de um problema econômico? Socioeconômico? Cultural? Geracional? Na minha visão, temos todos esses ingredientes na mesma salada.



A escassez de profissionais, a alta rotatividade, a dificuldade de retenção e a mudança de expectativa das novas gerações criam um cenário complexo. E, como quase sempre acontece, o desafio recai mais uma vez sobre o empreendedor, sobre o dono do negócio, sobre quem está na ponta tentando manter a operação viva. Mas talvez seja justamente aí que mora o ponto da virada.



Atuando em diferentes setores, e não apenas na gastronomia, tenho observado um movimento que cresce cada vez mais e que merece a sua atenção: o employer branding ou, em tradução livre, a marca empregadora.



Já parou para pensar qual é a marca que a sua marca deixa no seu colaborador? Não? Então, talvez seja hora de começar.



Porque, nesse ambiente intenso, acelerado e emocionalmente exigente da hospitalidade e da gastronomia, nem sempre o salário é o único fator decisivo. Claro, remuneração importa. Mas, cada vez mais, o ambiente, o pertencimento, o respeito, a perspectiva de crescimento e o propósito têm ganhado peso real na decisão de ficar… ou de ir embora.



Seu chef de cozinha sabe por que faz o que faz no seu restaurante? Sua equipe de salão entende qual experiência vocês querem entregar? Seu atendente se sente parte de algo maior ou apenas mais um nome na escala?



Falta propósito. Uma palavra tão poderosa e tão banalizada ao mesmo tempo. Falta propósito no jeito de liderar, de corrigir, de elogiar, de ouvir, de reconhecer, de construir cultura.



E, se está difícil contratar, por que não olhar com mais profundidade para a retenção? Por que insistimos tanto em buscar gente nova sem antes entender por que tanta gente boa vai embora?



Na minha experiência, especialmente em setores intensos e operacionais, a retenção muitas vezes começa com ingredientes simples e justamente por isso esquecidos: o diálogo, a empatia, a escuta ativa, a flexibilidade, o reconhecimento e a perspectiva real de crescimento. E sim, às vezes, uma promoção. Mas, não apenas de cargo. Às vezes, uma promoção de confiança, de autonomia, de protagonismo.



Porque marcas fortes não se constroem apenas para o cliente. Marcas fortes também precisam ser desejadas por quem veste a camisa todos os dias, por quem abre a porta, monta o prato, serve a mesa, limpa o salão e sustenta a experiência que o consumidor espera.



Na gastronomia, falamos muito sobre encantar quem está do lado de fora. Mas talvez esteja na hora de fazer uma pergunta incômoda e necessária: o seu negócio também tem sido capaz de encantar quem está do lado de dentro?

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Vamos refletir?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.